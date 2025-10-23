Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"

El intendente de Magdalena y candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires (Coalición Cívica-ARI), Lisandro Hourcade, realiza por estas horas las últimas actividades proselitistas, como vistas a las elecciones legislativas del próximo domingo.

Este jueves, en declaraciones que formuló en la radio La Redonda 100.3, afirmó que "en nuestras recorridas hemos visitado cerca de 50 municipios para conocer bien la realidad de la provincia. Aunque la conozco por ser una persona del interior provincial, por haber nacido en Azul, hacer la secundaria en Miramar y tener a familia de toda la vida en Bavio, partido de Magdalena. Pero en este momento es necesario conocer en profundidad las problemáticas que tienen las comunidades de nuestra sección electoral".

Sobre la propuesta electoral del espacio que integra, expresó que "mientras otros deciden gritar y cruzar acusaciones, nosotros hemos decidido escuchar, a los vecinos, a los empresarios, a la comunidad en general, para llevar al Congreso soluciones basadas en el diálogo y en la gobernabilidad, defendiendo la República y las instituciones".

Por otra parte, Hourcade explicó por qué decidió intentar llegar al Congreso nacional, viniendo de una función ejecutiva. "En mi función de intendente yo trabajo mucho en el consenso, apoyándome en el Concejo Deliberante para darle legalidad a todo lo que uno quiere llevar adelante. No obstante eso, estar en esta lista de candidatos, donde hay muchos jefes comunales, es darle sustento y acompañamiento a Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas, quienes encabezan la propuesta, con la fuerza que tenemos hoy los intendentes, que somos el primer mostrador de la comunidad".

En esa línea, agregó: "La gente que se queda sin trabajo va a pedirle al Municipio que genere mano de obra. Somos quienes tenemos que contener a los que el dia 20 de cada mes ya se quedan sin resto, como le pasa a mucha gente en la Provincia. Por eso en las Comunas seguimos dando asistencia, mejorando los sistemas de salud, estando cerca de la gente y dándole continuidad a la obra pública, por ejemplo. Todo eso a mi me hace sentir que podemos darle mucho a esta lista que me toca integrar con gente de la Coalición Cívica y el radicalismo, que tiene como objetivos defender la República, defender a las instituciones y sobre todo atacar y luchar contra la corrupción".

La entrevista completa, en el audio adjunto: