VIDEO. Kicillof votó en La Plata y le envió un mensaje a la Casa Rosada: "Tienen mi teléfono, úsenlo"

Lo hizo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en 4 y 51
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhortó a la ciudadanía a concurrir hoy a las urnas y se manifestó en favor de un diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición, al expresar que en la Casa Rosada “tienen mi número (de teléfono), úsenlo”, subrayó.
Kicillof lo expresó tras votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en 4 y 51, en La Plata, a la que llegó, como ya es habitual, caminando y de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac.
Tras una espera de más de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Unica en Papel (BUP).
Luego se dirigió al Teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que la elección se desarrolla “con normalidad en toda la provincia”. “El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.
Kicillof expresó que se trata de “un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá”, y advirtió: “Sigo sin entender la necesidad de modificar algo que andaba bien”, señaló en alusión a la BUP, porque este sistema “es más caro”.
Respaldando el anterior sistema tradicional de boletas por fuerza política, el gobernador dijo que “en septiembre se votó con absoluta normalidad”, con un sistema que “es más barato y asegura la transparencia del comicio, y no hubo una sola denuncia, ni un solo problema”.
“Mañana veremos, el resultado ex expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, indicó.
Finalmente, y consultado sobre si espera que el Gobierno nacional lo convoque a dialogar, manifestó: “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi teléfono las autoridades de la Casa Rosada, úsenlo”, concluyó.
