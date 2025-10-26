Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

VIDEO. Kicillof votó en La Plata y le envió un mensaje a la Casa Rosada: "Tienen mi teléfono, úsenlo"

Lo hizo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en 4 y 51

26 de Octubre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhortó a la ciudadanía a concurrir hoy a las urnas y se manifestó en favor de un diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición, al expresar que en la Casa Rosada “tienen mi número (de teléfono), úsenlo”, subrayó.

Kicillof lo expresó tras votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en 4 y 51, en La Plata, a la que llegó, como ya es habitual, caminando y de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac.

Tras una espera de más de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Unica en Papel (BUP).

Luego se dirigió al Teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que la elección se desarrolla “con normalidad en toda la provincia”. “El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.

Kicillof expresó que se trata de “un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá”, y advirtió: “Sigo sin entender la necesidad de modificar algo que andaba bien”, señaló en alusión a la BUP, porque este sistema “es más caro”.

Respaldando el anterior sistema tradicional de boletas por fuerza política, el gobernador dijo que “en septiembre se votó con absoluta normalidad”, con un sistema que “es más barato y asegura la transparencia del comicio, y no hubo una sola denuncia, ni un solo problema”.

LE PUEDE INTERESAR

Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos

LE PUEDE INTERESAR

Al mediodía, el 23% del padrón electoral ya había votado: hay tiempo hasta las 18

“Mañana veremos, el resultado ex expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, indicó.

Finalmente, y consultado sobre si espera que el Gobierno nacional lo convoque a dialogar, manifestó: “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi teléfono las autoridades de la Casa Rosada, úsenlo”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

Nuevo, usado o pozo: qué conviene y cuánto pagar

Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Últimas noticias de Política y Economía

Fernando Gray votó y dijo que "cada voto cuenta para construir la provincia y el país que soñamos"

Macri y el pedido a Milei: "Emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera"

"Estamos con mucha esperanza", dijo Sofía de Hagen, tercera en la lista de Talerico

Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos
Policiales
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Espectáculos
¡Mesaza! Mirtha Legrand votó "muy contenta" y "con ilusión"
Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
Deportes
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Información General
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla