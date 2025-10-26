Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

VIDEO.- Alak votó en Gonnet y destacó "la buena convivencia entre las distintas fuerzas políticas"

Además dijo que todo se dio en el marco de "un sistema de campañas limpias"

26 de Octubre de 2025 | 12:11

Escuchar esta nota

El intendente Julio Alak votó esta mañana en Gonnet y a la salida destacó la buena buena convivencia que hubo entre los partidos políticos a lo largo de la campaña para las elecciones legislativas nacionales.

“El nivel de participación es similar al de la primera elección, quizás con un poco más de gente por la tendencia. Es muy bueno que la gente venga a votar, es una manera de fortalecer un sistema democrático que a la argentina le costó conseguir”, expresó Alak. 

El jefe comunal emitió su voto en la Escuela Nº38 y a la salida mantuvo contacto con la prensa.

Alak resaltó que "como intendente quiero destacar que en esta campaña, como en la del 7 de septiembre, hubo una gran convivencia entre las fuerzas políticas", agregó que todo se desarrolló en el marco de "un sistema de campañas limpias en cuánto a no difamarnos, sin crítica despiadada” y sostuvo que “hubo una mesa semanal de trabajo, donde todos los partidos dieron un enorme ejemplo de respeto y no hubo posición dominante del gobierno local en cuánto a la vía pública como sucedió en el pasado; la ciudad se mantuvo limpia y ordenada”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

