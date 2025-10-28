La Reserva visita al Calamar a la espera de los playoff

Esta tarde desde las 15:00, la Reserva albiazul visitará a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la última fecha de la fase regular del Torneo Proyección Clausura 2025. Favundo Fuentes será el árbitro del partido que se podrá seguir a través de la plataforma oficial de la Liga Profesional. El Lobo llega al duelo ante el Marrón tras vencer 2-1 a Vélez para ubicarse en la tercera posición del Grupo con 29 unidades.

El equipo de Ricardo Kuzemka formaría con Julián Kadijevic; Tiziano Rocco, Ástor Fernández, Diego Mastrángelo, Tomás Mieniczuk; Pablo Aguiar, Tiago Azamé; Santino López García, Leonel Troncoso, Lautaro Napolitano; Cayetano Bolzán. Además fueron citados Máximo Cabrera, Matías Gauto, Benjamín García, Thiago Juritsch, Joel González, Francesco Paradela, Santiago Villarreal, Brian Croce, Ignacio Zappulla, Jorge de Asís y Santino Primante.