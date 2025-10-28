Con la intervención del Ministerio de Trabajo, se dictó la conciliación obligatoria en Acerías Berisso, ubicada en calle 128 entre 61 y 62. La empresa, que atraviesa una crisis económica y laboral, había sido tomada por los trabajadores cuya producción quedó paralizada.

La medida fue acatada totalmente por los empleados y así, se evitó la ejecución de un pedido de desalojo que había sido formulado por los dueños de la empresa ante la Justicia.

Tras el reclamo y con la intervención del Ministerio, los trabajadores desocuparon la fábrica y de este modo se evitó la agudización del conflicto.

Un empleado de la fábrica reveló ayer, en diálogo con EL DIA: “Nos retiramos tranquilamente. Mañana nos tenemos que presentar a trabajar. A las 15, supuestamente, se reúne el Ministerio con la empresa”, y agregó: “Seguimos sin cobrar. Confiamos en que se arregle rápido el problema”.

Días atrás, luego de que -según los empleados- la fábrica permaneciera cerrada durante un mes sin aviso previo y sin abonar los respectivos salarios, los trabajadores decidieron la toma. Con la conciliación obligatoria, comienza un espacio de negociación entre las partes.