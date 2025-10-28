Grave incidente en una pensión con dos heridos

En el lugar del enfrentamiento quedó todo manchado de sangre / Web

Una violenta pelea a cuchillazos se produjo ayer en una pensión de Barrio Norte, la cual terminó con dos hombres con heridas de arma blanca.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la calle 8 entre 39 y 40, donde los dos involucrados resultaron con cortes en el rostro tras agredirse mutuamente con una cuchilla.

Los dos hombres fueron identificados como Alejandro Manuel Müller, de 47 años, y Mauricio de Jesús Hollman Jaramillo, un colombiano de 48 años, ambos changarines y con domicilio en esa construcción.

Todo indica que hubo claros problemas de convivencia y que ya habrían protagonizado otros cruces, aunque ninguno como el de ayer.

Oficiales del Comando de Patrulla local fueron alertados por un llamado al 911 y, enseguida a su arribo, escucharon gritos provenientes del primer piso.

Al subir, observaron manchas de sangre en el piso y las paredes, y encontraron a los dos hombres discutiendo y presentando cortes profundos en el rostro.

De inmediato, ambos fueron demorados y les incautaron una cuchilla de carnicero con mango negro, hallada a pocos metros del lugar de la pelea.

En el lugar se hicieron presentes móviles de Defensa Civil y del SAME, que trasladaron a Müller al hospital San Martín y a Hollman Jaramillo al hospital Romero para su atención médica.