Anses: confirman aumento del 2,1 %

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre e informó la aplicación de un aumento del 2,1 por ciento, correspondiente a la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Este incremento se aplica en el marco de la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza todos los haberes previsionales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor. De esta manera, beneficiarios del sistema nacional verán reflejada la suba en sus ingresos, junto con la continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes perciben el haber mínimo.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasa de 326.298,38 a 333.150,65 pesos, y con el refuerzo previsional alcanza los 403.150,65 pesos.

El haber máximo, en tanto, se eleva de 2.114.561,27 a 2.154.737,06 pesos.

CALENDARIO DE PAGO

Jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar el 10 de noviembre, para los DNI terminados en 0; DNI terminados en 1: 11 de noviembre; DNI terminados en 2: 12 de noviembre; DNI terminados en 3: 13 de noviembre; DNI terminados en 4: 14 de noviembre; DNI terminados en 5: 17 de noviembre; DNI terminados en 6: 18 de noviembre; DNI terminados en 7: 19 de noviembre; DNI terminados en 8: 20 de noviembre; DNI terminados en 9: 21 de noviembre.

En tanto, los jubilados que cobran por encima del haber mínimo empiezan a cobrar el 24 de noviembre.