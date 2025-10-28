Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
La jueza de garantías de La Plata Marcela Garmendia no hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensora oficial Mariela Porcel de Peralta para un ingeniero industrial de 47 años, identificado en las actuaciones como P. A. M., que daba clases de matemáticas en una escuela cercana al Parque Saavedra de nuestra ciudad y fue denunciado por una alumna ante un supuesto tocamiento en medio de una actividad dentro del aula ocurrido en mayo de 2023.
El docente está imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado” en los términos del artículo 119 último párrafo en relación al inciso b) último párrafo del Código Penal y, para el caso que la resolución adquiera firmeza, seguramente luego de atravesar un recurso de impugnación ante la Cámara por parte de la defensa, la magistrada ordenó la inmediata elevación del expediente a la instancia de debate.
Quienes formularon la denuncia fueron los padres de la joven, que cuentan con la representación letrada del abogado Rubén Sarlo, ex fiscal de juicio y quien obtuvo la representación para ejercer el rol de particular damnificado.
Según Garmendia, “los argumentos en los que la defensa basa su pedido de sobreseimiento no alcanzan para restarle valor convictivo a la prueba de cargo”.
Entre los fundamentos reseñados, la jueza ponderó la declaración brindada por la adolescente en Cámara Gesell de la menor de edad, a la que consideró “clara, detallada y concreta”.
La chica, por aquel entonces de 16 años, contó en ese espacio que el docente tenía para con ella un trato distintivo, llegando a lo lascivo. Y que el día en que presuntamente ocurrió el ataque, le colocó una venda en los ojos como parte de una actividad y le frotó su miembro viril por la espalda.
Después Garmendia hizo alusión a distintos testimonios y aportes periciales, que confirmaron su convicción sobre la veracidad de lo acontecido.
A todo esto, el docente siempre negó los cargos y expresó que la acusación “me alteró toda la vida, para mi es un desastre”. Sin embargo, al menos por el momento, su planteo no encontró favorable acogida.
