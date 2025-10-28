Buscan evitar casos de dengue en la Ciudad

En la Ciudad se realizaron actividades de prevención contra el dengue en diferentes espacios públicos con el objetivo de informar a la comunidad y evitar enfermedades transmitidas por mosquitos.

En este marco, se llevó adelante una jornada en Plaza Islas Malvinas (19 y 51), que incluyó la entrega de repelentes elaborados en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) y material informativo, informaron en la Municipalidad de La Plata.

Del mismo modo, en Plaza Olazábal (7 y 38) se difundieron buenas prácticas para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y se distribuyeron repelentes.

Estas acciones se sumaron a las realizadas semanas anteriores en puntos como Plaza San Martín, el Paseo del Bosque, la Biblioteca Popular de Tolosa y el Parque San Martín, entre otros.

Las iniciativas forman parte del Plan Municipal de Prevención contra el Dengue 2025/2026, que también contempla campañas de descacharrado, capacitaciones para personal comunal y la campaña de vacunación que avanza en los distintos hospitales de la provincia, informaron fuentes oficiales.