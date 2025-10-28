Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero

La anunciada “bomba de frío” comenzó a sentirse en las calles de la Ciudad. Tras el “veranito” de la semana pasada, un nuevo frente frío atravesó octubre haciendo sacar las camperas y bufandas que varios platenses ya habían guardado en el fondo del ropero. Lejos quedaron los casi 30 grados del jueves pasado. La mañana de ayer marcó 8 grados a las 7 de la mañana y se sostuvo en un dígito hasta el mediodía. El frío estará presente hasta mañana.

El inicio de la última semana del mes se presentó con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvia y un marcado descenso de la temperatura, con una máxima que a penas llegó a los 14 grados. El brusco cambio se sintió con mayor fuerza durante las primeras horas del día, cuando a la baja temperatura se le sumó algo de viento, dificultando la salida a la calle. De esta forma, durante toda la jornada los platenses se vieron obligados a caminar como en épocas invernales: camperas polar, camisetas térmicas y pantalones largos, acompañados de paraguas debido a las precipitaciones.

Este drástico fenómeno, que ya había sido advertido y calificado como “bomba de frío”,fue el resultado de la combinación de un frente polar y el contraste térmico extremo en el país, dejando atrás las temperaturas sofocantes del norte, generando la irrupción de un frío gélido en la Región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será el día más frío de la semana con una mínima de 4 grados y máxima de 15 grados. En tanto para mañana el piso estará en 5º y la máxima en 16º.