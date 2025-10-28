Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La anunciada “bomba de frío” comenzó a sentirse en las calles de la Ciudad. Tras el “veranito” de la semana pasada, un nuevo frente frío atravesó octubre haciendo sacar las camperas y bufandas que varios platenses ya habían guardado en el fondo del ropero. Lejos quedaron los casi 30 grados del jueves pasado. La mañana de ayer marcó 8 grados a las 7 de la mañana y se sostuvo en un dígito hasta el mediodía. El frío estará presente hasta mañana.
El inicio de la última semana del mes se presentó con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvia y un marcado descenso de la temperatura, con una máxima que a penas llegó a los 14 grados. El brusco cambio se sintió con mayor fuerza durante las primeras horas del día, cuando a la baja temperatura se le sumó algo de viento, dificultando la salida a la calle. De esta forma, durante toda la jornada los platenses se vieron obligados a caminar como en épocas invernales: camperas polar, camisetas térmicas y pantalones largos, acompañados de paraguas debido a las precipitaciones.
Este drástico fenómeno, que ya había sido advertido y calificado como “bomba de frío”,fue el resultado de la combinación de un frente polar y el contraste térmico extremo en el país, dejando atrás las temperaturas sofocantes del norte, generando la irrupción de un frío gélido en la Región.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será el día más frío de la semana con una mínima de 4 grados y máxima de 15 grados. En tanto para mañana el piso estará en 5º y la máxima en 16º.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí