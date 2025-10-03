Cuenta DNI metió cambios y ya permite enviar el doble de dinero por día

Cuenta DNI aumentó a más del doble el monto máximo diario para realizar transferencias desde la app. Ahora se puede transferir hasta el equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), que a valores de septiembre representan más de 1,6 millones de pesos. Actualmente, el SMVM está en $322.200.

La medida ya está vigente y representa un aumento considerable respecto al límite anterior, que estaba fijado en dos SMVM, es decir, $644.400.

"La decisión busca mejorar la experiencia de las personas usuarias, brindando mayor comodidad y flexibilidad para realizar operaciones de envío de dinero, especialmente en un contexto de creciente digitalización de las finanzas personales", explicó el BaPro. Se informó que con este nuevo tope, se amplían las posibilidades para quienes utilizan la app como principal canal de pagos y transferencias.

Además, el mes pasado Banco Provincia incrementó el límite para generar órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios. Se trata de una funcionalidad que permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de débito.

Por otro lado, el pago de impuestos, servicios y tarjetas se mantiene en un monto equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda un margen más amplio para abonar facturas y consumos.