Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME 

Un importante operativo se desplegó este jueves al mediodía en la esquina de avenida 7 y calle 530, en La Plata, luego de que dos autos protagonizaran un fuerte choque que dejó al menos una persona con lesiones leves.
El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando por causas que aún se investigan, un Renault Captur gris colisionó contra otro vehículo en la intersección, frente al local Montés Almacén de Bebidas. Tras el impacto, ambos rodados quedaron atravesados sobre la calzada y el tránsito se vio interrumpido por varios minutos.
Personal del SAME La Plata llegó rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos. Según informaron testigos, una mujer fue atendida dentro de uno de los autos y, aunque presentaba un fuerte cuadro de nervios y algunos golpes, no revestía heridas de gravedad.
“Se escuchó un golpe muy fuerte. Una de las chicas quedó muy asustada y enseguida llamaron a la ambulancia. Por suerte llegó rápido y la atendieron”, contó una vecina que presenció el accidente.
Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, mientras los vehículos fueron removidos para liberar la esquina. Vecinos del lugar destacaron que ese cruce suele ser escenario de accidentes debido a la alta circulación y la poca visibilidad en horas de mayor tránsito.
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, especialmente en los tramos donde avenida 7 se cruza con calles de doble sentido, como en este caso, y recordaron la importancia de respetar las velocidades máximas y las señales viales.
Para comentar suscribite haciendo click aquí