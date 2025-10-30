El Gobierno confirmó la asistencia de unos 20 gobernadores y espera "una excelente reunión"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que, tras el triunfo electoral, para el Gobierno se abre “una nueva etapa” en la que se buscará “darle competitividad al sector empresario y productivo” y vaticinó que será “muy buena reunión” con los gobernadores en la Casa Rosada.

“Lo importante en esta etapa que viene son reformas para darle competitividad al sector empresario y productivo, para posibilitar generar más empleo de calidad, y en eso estamos trabajando para esta reunión de hoy con una cantidad muy importante de gobernadores, unos 20 que han confirmado su presencia”, expresó.

“Con los gobernadores va a ser una excelente reunión para empezar a transitar este camino y buscar acuerdos en el Parlamento, aunque hoy estemos en una posición más favorable con un bloque de 100 diputados propios”, puntualizó en declaraciones a la prensa. Y agregó: “Para el país sería importante que la mayor cantidad de gobernadores tengan la misma visión sobre reformas estructurales para la Argentina. Siempre puede haber alguno que no participe, pero yo no creo que tengamos dificultad en poder dialogar con los gobernadores”.

El funcionario señaló que, tras los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del último domingo, el oficialismo debe “generar consensos para que se sienta que hay vocación de distintos sectores políticos para cambiar el país y darle oportunidades al sector productivo para que invierta y genere empleo”.

“Hemos pasado una época complicada en el Parlamento, donde nos metían goles todas las semanas, esa etapa ya pasó”, indicó al resaltar que La Libertad Avanza contará desde el 10 de diciembre próximo “con un bloque de 100 diputados propios, más otros que están próximos a nuestro pensamiento”.

Tras mencionar las reformas previsional, laboral y tributaria, el jefe de Gabinete adelantó que el presidente Javier Milei “va a plantearle a los gobernadores” que avances en estos temas, además de apurar la aprobación del Presupuesto 2026. “Sacamos la Ley Bases con un bloque de solo 36 diputados, ahora cambia el panorama con un bloque de 100 diputados propios, más muchos otros legisladores que miran la realidad del país de manera muy parecida a la nuestra”, aseveró.

Tras remarcar el importante número de mandatarios provinciales que concurrirá hoy a la Casa Rosada, Francos dijo que en las conversaciones previas hubo “muchos puntos de coincidencias”. “La gran mayoría hemos seguido el mismo camino, que es el de disminuir los gastos del estado, no solo en la Nación, que fue muy significativo, porque hemos bajado alrededor de 5 puntos del PBI en impuestos”, explicó.

Además del recorte de gastos en la Nación, el funcionario destacó que en esa misma sintonía “las provincias han reducido fuertemente sus costos, enfrentando la situación compleja que se vivía en diciembre de 2023” y dijo estar “seguro de que en esta reunión” de hoy darán “un nuevo paso para construir esos acuerdos”.

Asimismo, aludió al tono “moderado” del mensaje del Presidente tras las elecciones, señaló que el mandatario “tiene una percepción muy aguda de la realidad y se da cuenta de que hay dos etapas diferentes”, y desestimó, además, diferencias internas en el Gobierno, sostuvo que “los medios han agrandado eso” y reiteró: “Tiene la facultad de decidir sobre todo su Gobierno. El día en que él crea que alguno de nosotros no cumple la función tomará las decisiones que tiene que tomar”.