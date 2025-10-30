Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales

El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta

El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta
30 de Octubre de 2025 | 13:37

Escuchar esta nota

Un incendio arrasó con una vivienda en 57 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos en La Plata y sus ocupantes perdieron todas sus pertenencias.

Por el momento se desconoce el motivo del foco ígneo que luego se expandió por toda la finca. Lo cierto es que en cuestión de minutos las llamas consumieron todo lo que había dentro y no dieron tiempo de salvar nada.

En el lugar se desarrolló un operativo de bomberos aunque los daños materiales fueron totales. Más allá de lo sucedido, los habitantes de la casa pudieron resguardar su integridad.

En este marco, allegados a la familia damnificada dieron inicio a una campaña solidaria para que puedan reponerse tras lo sucedido.

En concreto, llevan adelante una colecta de elementos de primera necesidad como alimentos, ropa y agua. También necesitan ropa de campa, colchones y materiales de construcción para reconstruir el hogar.

Además, dispusieron de un alias para la donación de dinero. Los interesados en brindar ayuda pueden comunicarse al 2213625802.

LE PUEDE INTERESAR

Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME 

LE PUEDE INTERESAR

Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Banco Central promete comprar reservas en 2026

Empieza la Semana del Terror, con reestrenos y precios recortados

“Dos días dormida”: inquietud en el entorno de Lourdes

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

Diez años no son nada: cómo se gestó la vuelta de Tan Biónica a las bateas

Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata

Millones y millones: ¿Cuánto debe Wanda por incumplir las cautelares?

Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
+ Leidas

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

Alfredo Nicolás Mieri
Últimas noticias de Policiales

Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME 

Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
La Ciudad
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
Encuentro en La Plata para promover el empleo inclusivo de jóvenes y adultos con discapacidad
30/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Recordando los partidos de Maradona en La Plata y el 2026 que se viene para la Ciudad
VIDEO.- "¡Peligro derrumbe!": más reclamos en el corazón de La Plata por desprendimientos de los balcones
VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una platense con discapacidad apuntó contra un colectivero
Deportes
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años
Espectáculos
A 65 años del nacimiento de Diego Maradona: mensajes con el corazón de Dalma y Gianinna 
Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria
Morena Rial sin prisión domiciliaria: no obtuvo el beneficio, día clave en el penal de Magdalena
Dolor: murió Margarita, la única hija de Pepe Biondi, una de las figuras más queridas de la televisión nacional
Polémica: Roberto Piazza explotó contra Nancy Pazos y la trató de "neurótica"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla