El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta

Un incendio arrasó con una vivienda en 57 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos en La Plata y sus ocupantes perdieron todas sus pertenencias.

Por el momento se desconoce el motivo del foco ígneo que luego se expandió por toda la finca. Lo cierto es que en cuestión de minutos las llamas consumieron todo lo que había dentro y no dieron tiempo de salvar nada.

En el lugar se desarrolló un operativo de bomberos aunque los daños materiales fueron totales. Más allá de lo sucedido, los habitantes de la casa pudieron resguardar su integridad.

En este marco, allegados a la familia damnificada dieron inicio a una campaña solidaria para que puedan reponerse tras lo sucedido.

En concreto, llevan adelante una colecta de elementos de primera necesidad como alimentos, ropa y agua. También necesitan ropa de campa, colchones y materiales de construcción para reconstruir el hogar.

Además, dispusieron de un alias para la donación de dinero. Los interesados en brindar ayuda pueden comunicarse al 2213625802.