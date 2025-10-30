VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una mujer con discapacidad denunció que un colectivo no quiso llevarla en La Plata

La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
Una vecina de Berisso que se moviliza en silla de ruedas denunció una grave situación de discriminación vivida el pasado viernes por la noche en el centro de La Plata, cuando un chofer de la Línea 202 se negó a trasladarla alegando que la rampa de acceso del colectivo “no funcionaba”, pese a que luego se comprobó que sí estaba en condiciones.
El episodio ocurrió cerca de las 00:30 horas en la parada de 7 y 47, en medio de la fuerte tormenta que azotaba a la región. Según el relato de la joven, identificada como Marina, estuvo más de una hora bajo la lluvia esperando una unidad accesible para regresar a su casa en Berisso.
“Le pedí al chofer que bajara la rampa trasera para poder subir con mi silla. Me respondió que no funcionaba e intentó seguir viaje sin llevarme. Después vi que la rampa sí funcionaba, pero él no sabía usarla”, contó Marina en diálogo con este medio.
Ante la negativa del conductor, la mujer insistió durante más de media hora para que buscara una alternativa o solicitara otra unidad. Finalmente, intervino la Policía, que al ver la situación pidió asistencia a la empresa para que enviara otro colectivo.
“Otro micro llegó después, pero también tenía la rampa trabada. Esto pasa seguido. Los choferes no están capacitados o las rampas no funcionan. No es un favor, es un derecho”, remarcó.
La denuncia de Marina pone nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al transporte público accesible en el Gran La Plata, pese a que la normativa vigente establece la obligatoriedad de garantizar igualdad de condiciones y trato adecuado.
La joven pidió que la Línea 202 tome medidas urgentes, capacite a su personal y asegure que todas las unidades accesibles estén en correcto funcionamiento.
"Hice la denuncia en el ministerio de transporte y también a la página de reclamos de la línea 202. En ambos me dieron un número de denuncia. En la página de reclamos de la línea en oportunidad que me sucedió algo similar también hice el reclamo pero hasta al momento no hicieron nada al respecto", dijo tras comunicarse en exclusiva con EL DIA.
“Espero que no le pase a nadie más. Estar sola, de noche y bajo la lluvia, sin poder subir a un colectivo, es algo que no debería ocurrirle a nadie”, concluyó.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE VIVIÓ LA JOVEN EN PLENO CENTRO DE LA PLATA
