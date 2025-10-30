Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad

VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una mujer con discapacidad denunció que un colectivo no quiso llevarla en La Plata

VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una mujer con discapacidad denunció que un colectivo no quiso llevarla en La Plata
30 de Octubre de 2025 | 11:25

Escuchar esta nota

Una vecina de Berisso que se moviliza en silla de ruedas denunció una grave situación de discriminación vivida el pasado viernes por la noche en el centro de La Plata, cuando un chofer de la Línea 202 se negó a trasladarla alegando que la rampa de acceso del colectivo “no funcionaba”, pese a que luego se comprobó que sí estaba en condiciones.

El episodio ocurrió cerca de las 00:30 horas en la parada de 7 y 47, en medio de la fuerte tormenta que azotaba a la región. Según el relato de la joven, identificada como Marina, estuvo más de una hora bajo la lluvia esperando una unidad accesible para regresar a su casa en Berisso.

Le pedí al chofer que bajara la rampa trasera para poder subir con mi silla. Me respondió que no funcionaba e intentó seguir viaje sin llevarme. Después vi que la rampa sí funcionaba, pero él no sabía usarla”, contó Marina en diálogo con este medio.

Ante la negativa del conductor, la mujer insistió durante más de media hora para que buscara una alternativa o solicitara otra unidad. Finalmente, intervino la Policía, que al ver la situación pidió asistencia a la empresa para que enviara otro colectivo.

“Otro micro llegó después, pero también tenía la rampa trabada. Esto pasa seguido. Los choferes no están capacitados o las rampas no funcionan. No es un favor, es un derecho”, remarcó.

La denuncia de Marina pone nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al transporte público accesible en el Gran La Plata, pese a que la normativa vigente establece la obligatoriedad de garantizar igualdad de condiciones y trato adecuado.

La joven pidió que la Línea 202 tome medidas urgentes, capacite a su personal y asegure que todas las unidades accesibles estén en correcto funcionamiento.

"Hice la denuncia en el ministerio de transporte y también a la página de reclamos de la línea 202. En ambos me dieron un número de denuncia. En la página de reclamos de la línea en oportunidad que me sucedió algo similar también hice el reclamo pero hasta al momento no hicieron nada al respecto", dijo tras comunicarse en exclusiva con EL DIA.

“Espero que no le pase a nadie más. Estar sola, de noche y bajo la lluvia, sin poder subir a un colectivo, es algo que no debería ocurrirle a nadie”, concluyó.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE VIVIÓ LA JOVEN EN PLENO CENTRO DE LA PLATA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados a la espera de que ABSA solucione el “desastre” que les dejó en la vereda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Banco Central promete comprar reservas en 2026

Empieza la Semana del Terror, con reestrenos y precios recortados

“Dos días dormida”: inquietud en el entorno de Lourdes

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

Diez años no son nada: cómo se gestó la vuelta de Tan Biónica a las bateas

Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata

Millones y millones: ¿Cuánto debe Wanda por incumplir las cautelares?

Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
+ Leidas

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Alfredo Nicolás Mieri

Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- "¡Peligro derrumbe!": más reclamos en el corazón de La Plata por desprendimientos de los balcones

Drama en Villa Elisa: montañas de basura, roedores que se hacen "panzadas" y vecinos a la "cacería" del camión recolector

Se paralizan las delegaciones del PAMI en La Plata por una protesta por salarios

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Espectáculos
Dolor: murió Margarita, la única hija de Pepe Biondi, una de las figuras más queridas de la televisión nacional
Polémica: Roberto Piazza explotó contra Nancy Pazos y la trató de "neurótica"
Se picó: mientras Luis Ventura amenaza con suspender los Martin Fierro al streaming, Migue Granados es ironía pura
“Las guerreras k-pop”: el fenómeno llega a los cines
Ángeles, apocalipsis animales y terror, entre las novedades de los cines
Policiales
Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME 
Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte
Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Deportes
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla