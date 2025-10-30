La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
Así lo indica el proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva que Alak giró al Concejo Deliberante. Afirman que es en función de la inflación estimada
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El gobierno de Julio Alak prevé para el año que viene una suba de las tasas municipales del orden del 30 por ciento. Así lo indica el proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva que en las últimas horas fue girado al Concejo Deliberante para su análisis y aprobación.
La iniciativa, afirmaron desde el Ejecutivo, va en línea con la estimación de la inflación para el 2026, y se aplicaría en todas las tasas comunales por igual, entre ellas la de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, así como en tributos vinculados a la publicidad en la vía pública, derecho de espectáculo y otros.
Si bien el servicio de Estacionamiento Medido es regido por otro criterio por afuera de las alícuotas de estas tasas, también se prevé que se aplique en ese sistema un aumento del 30 por ciento para las horas pico y no pico.
El proyecto forma parte del parquete de normas que el Intendente envió en las últimas horas al deliberativo, que tendrá en agenda, también, el proyecto de Presupuesto municipal 2026, estimado en 462 mil millones de pesos, así como la segunda reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), el pliego de concesión del sistema de transporte público y la creación de un ente autárquico para la administración del Cementerio.
