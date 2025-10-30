VIDEO.- "¡Peligro derrumbe!": más reclamos en el corazón de La Plata por desprendimientos de los balcones

La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
Los reclamos por los balcones en pésimas condiciones se incrementan en La Plata. Esta vez, los vecinos advirtieron por uno que se encuentra "en muy mal estado" en la planta alta de una casona de 53 entre 10 y 11, en el corazón de la Ciudad.
Según consignaron, las alarmas en la cuadra se encendieron a raíz del desprendimiento de mampostería del balcón correspondiente al antiguo inmueble. Tal es así que en la fachada de la propiedad hay una inscripción de alerta en la que se lee: "Peligro derrumbe".
En tanto que desde la acera puede observarse cierta deformación e incluso una grieta que es lo que terminó de asustar al vecindario.
"Esto es un peligro, este balcón está a punto de caerse. No soy vecino del barrio pero paso habitualmente. Debería haber una valla o algo más efectivo", sostuvo un portero de la zona que se mostró asombrado por la falta de medidas de seguridad.
El hombre reclamó medidas urgentes a este problema por parte de las áreas competentes antes de que se produzcan hechos para lamentar.
Una situación similar se vivió a principios del mes en curos en una casona de 10 entre 54 y 55 cuando se produjo el desprendimiento de material.
El caso también fue denunciado por los vecinos y de hecho tuvieron que improvisar con una cinta para alertar a los peatones del peligro de caminar por la acera.
