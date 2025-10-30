Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi

Bajo las luces del Estadio Único de La Plata, donde el verde del césped se fundía con el azul plateado del cielo nocturno a finales de 2005, Diego Armando Maradona tejía magia con la redonda en los pies. La Plata, la Ciudad de diagonales infinitas y pasiones futboleras arraigadas entre el rojo y el azul, fue testigo de sus épicas, anécdotas y recuerdos de aquellas tardes y/o noches que aún resuenan como ecos de un genio irrepetible.

Desde los enfrentamientos feroces contra Estudiantes, desafiando a un joven Pelusa, hasta las apariciones en el Bosque de Gimnasia, Maradona dejó huellas imborrables. Amistosos solidarios, goles que pintaban el arco de oro, y aquella última velada inolvidable, cuando compartió cancha con Lionel Messi en un abrazo generacional que hizo vibrar a miles. Colores vivos: el blanco y rojo de Argentinos, el celeste y blanco de Selección, el verde de Mandiyú... y el alma platense, teñida de emoción eterna. Estas son las historias de un dios del fútbol que divirtió, conmovió y conquistó La Plata, hasta su adiós definitivo.

El último partido que jugó Maradona en La Plata

Era el 23 de diciembre de 2005, y el Estadio Único de La Plata se vestía de gala bajo un cielo estrellado, con reflectores que bañaban el campo en un blanco cegador, contrastando con las camisetas celestes y blancas de Argentina. En el "Partido por la Paz", un amistoso solidario organizado por la Fundación P.U.P.I. de Javier Zanetti, Maradona, a sus 45 años, volvía a pisar el verde platense no como el pibe de Villa Fiorito, sino como un ícono global. Compartió cancha por única vez con Lionel Messi, entonces un joven de 21 años con el 10 en la espalda, en un equipo de Amigos de Messi que enfrentaba a los Amigos de Zanetti. El Diego ingresó a los 17 minutos ante un rugido ensordecedor de 50.000 almas, habiendo llegado dentro del baúl de un auto al estadio para que nadie lo notara.

Los detalles íntimos pintan una escena de pura emotividad: Maradona, capitán honorario, dio indicaciones con gestos amplios, como un director de orquesta, mientras Messi lo observaba con admiración reverencial. Hubo pases cortos, un tiro libre que rozó el travesaño en un arco iris de curva, y abrazos que trascendían el juego –Diego palmeando la espalda de Leo, susurrando consejos en medio del caos verde. Fue su última danza en La Plata como jugador, un adiós poético que dejó lágrimas en las tribunas y un legado de unión futbolera.

Maradona versus Estudiantes, como jugador

El intenso Estudiantes ya campeón del mundo hacía una década chocaba contra el talento desbordante de Maradona en seis duelos épicos, donde el 10 anotó tres goles inolvidables al Pincha. Dos llegaron con la camiseta de Argentinos Juniors, en un verde césped que parecía inclinarse a su favor, y uno con Boca, bajo el sol abrasador de La Bombonera, pero siempre con La Plata como telón de fondo en visitas rivales.

Solo una vez el Pincha lo superó en cancha: en 1978, en el viejo estadio de 1 y 57, Predazza lo borró con una marca asfixiante, un partidazo que culminó en 2-1 gracias a los tantos de Gottardi y Fortunato, con el descuento del Diego en un remate furioso.

Casi tres décadas después, en 2003, Maradona regresó al Country Club de City Bell, invitado por Carlos Bilardo, en una previa al clásico platense que olía a asado y pasión. El verde manicuro del predio contrastaba con las camisetas de periodistas invitados en un partido amistoso, donde Diego gambeteó risas y autógrafos, reviviendo glorias pasadas bajo un sol dorado que teñía de nostalgia el aire.

El Diego en Gimnasia, antes de su último adiós

En el Bosque del Juan Carmelo Zerillo, envuelto en niebla matutina y el gris plateado de las tribunas, Maradona visitó dos veces como jugador en la liga argentina sin poder marcarle al Lobo. En 1977, con Argentinos Juniors, empate sin goles donde Avellino Verón lo neutralizó con una marca feroz. Al año siguiente, en 1978, triunfo tripero 1-0 con gol de Eduardo Solari, en un verde intenso que celebraba la garra local.

El verdadero espectáculo llegó en mayo de 1982, en un amistoso solidario por Malvinas, previo al Mundial y en el marco del centenario de La Plata. El Bosque rebosaba de banderas argentinas, con Juan Manuel Fangio y Carlos Monzón como invitados, inaugurando el palco de la Techada. Maradona, en un cotejo entre titulares y suplentes de la Selección de Menotti, anotó un golazo de tiro libre que curvó como un cometa, en un 2-2 épico. Fue la segunda visita de Argentina a La Plata (la primera en 1969 ante Chile), regresando solo en 2003, 2011 y 2014.

Su última como jugador: 1984, invitado por Cacho Delmar, histórico presidente del Lobo. Con René Favaloro y Lito Altuve como nexos también, recibió una plaqueta plateada en la previa ante Tigre por Primera B; el Bosque vibraba en albiazul, y a fin de año Gimnasia ascendía, como si el Diego hubiera bendecido el camino.

El Maradona entrenador

Antes de su era Tripera en 2019, Maradona pisó el Bosque como DT en 1994 con Mandiyú: empate 1-1 desde la parte baja, sin banco por falta de habilitación, bajo un cielo nublado que reflejaba frustraciones. Tres años después, en 1997, una jornada solidaria por Cruz Roja: se puso ambas camisetas, alternando albiazul y rival, en un 2-2 emotivo que fue su sexta visita, un gesto de grandeza.

Doce veces dirigió a Gimnasia en el Bosque desde septiembre de 2019, festejando tres victorias con abrazos eufóricos. La última: 30 de octubre de 2020, su cumpleaños 60, apenas unos minutos en pie, sin sentarse, en plena pandemia y en una de las imágene que más dolió. A la distancia, celebró el cuarto triunfo albiazul, un adiós silencioso que conmovió La Plata eterna.

Historial como jugador

MARADONA CONTRA ESTUDIANTES



8/5/1977 Argentinos 1-0 Estudiantes

5/10/1977 Estudiantes 1-1 Argentinos (gol de Maradona)

26/4/1981 Estudiantes 1-2 Boca (gol de Maradona)

19/7/1981 Boca 1-0 Estudiantes

9/12/1995 Estudiantes 2-1 Boca (Maradona no pudo jugar; en Avellaneda)

11/8/1996 Boca 0-2 Estudiantes



MARADONA CONTRA GIMNASIA



17/8/1977 Gimnasia 0-0 Argentinos

13/11/1977 Argentinos 2-2 Gimnasia

30/7/1978 Gimnasia 1-0 Argentinos

25/10/1978 Argentinos 1-1 Gimnasia

29/4/1979 Argentinos 3-0 Gimnasia (expulsado Maradona)

24/11/1993 Newells 0-0 Gimnasia

9/11/1995 Gimnasia 0-1 Boca