Drama en Villa Elisa: montañas de basura, roedores que se hacen "panzadas" y vecinos a la "cacería" del camión recolector

Montículos de basura, perros al acecho, roedores y olores nauseabundos ya forman parte del paisaje habitual del barrio Las Retamas de Villa Elisa, en La Plata, a causa de las deficiencias que desde hace tiempo presenta el servicio de recolección de residuos en ese sector, denunciaron vecinos damnificados. A raíz de la situación radicaron reclamos en áreas competentes pero todavía no obtuvieron respuestas y la situación se agrava cada día.

"El paisaje del verde barrio Las Retamas, de Villa Elisa, viene transformándose debido al incumplimiento en la recolección de basura", plantearon a través de un comunicado que compartieron en las distintas vías de comunicación del barrio.

Al respecto advirtieron que "ya es habitual transitar por sus calles y ver los tachos repletos de basura y con residuos esparcidos por las calles, veredas y parques". Este panorama, aseguraron, "mantiene a los perros al acecho, a los roedores y dan lugar a la presencia de un mal olor en el aire".

"Somos vecinos poniendo el despertador a las 5:45 hs. los martes, jueves y sábados para 'enganchar' al camión recolector. Pues si tiramos la basura antes, los perros hacen desastre. Y porque además el volumen es tal que no hay tacho que lo contenga", detallaron sobre las peripecias que vienen padeciendo en el último tiempo.

"Los vecinos esperan ansiosos que llegue el martes, jueves y sábado para que entre las 6 y 7 de la mañana pase el camión recolector de basura. Pero esta espera se convierte en una promesa incumplida. Que supone una nueva espera, y una nueva ausencia estatal", apuntaron.

Acerca de las falencias del servicio agregaron que "el camión no pasa. O pasa, y no se lleva los residuos. O pasa a otra hora, o por unas calles sí y otras no: un vecino avisa en un grupo vecinal que pasó el camión por determinada calle; otros vecinos salen a esperarlo, pero no tienen la misma suerte. Jugando a la lotería de la basura, donde de antemano los vecinos y el medio ambiente pierden".

"Hay roedores que se hacen panzadas y se multiplican día a día", aseguraron en medio del desastre por la falta de recolección.

"Hemos hecho múltiples vecinos a las distintas áreas del Municipio incluida la delegación comunal sin obtener respuestas ni soluciones", manifestaron.