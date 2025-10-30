Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Macri aseguró que en 2027 el PRO tendrá un candidato a presidente competitivo

Fue previo a la reunión que mantendrá con Javier Milei

Macri aseguró que en 2027 el PRO tendrá un candidato a presidente competitivo
30 de Octubre de 2025 | 12:32

Escuchar esta nota

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el PRO "está más vivo que nunca" y que tendrá un candidato competitivo para las elecciones presidenciales de 2027.

Además, sostuvo que tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”.

“Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó en el seminario ‘Puentes, dialogar para construir’, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En cuanto a los resultados electorales dijo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que, en la Argentina, se planteó un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país y los argentinos dijeron que “no”.

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó.

Asimismo, expresó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura porque sin ella “los países no crecen”. “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó.

Por otra parte, hizo hincapié en que a la gestión de Milei “le hace falta más músculo” y, desde el Gabinete, fomentar “el diálogo”, aunque sostuvo que tiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”.

