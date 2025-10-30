Sesiona el Concejo Deliberante local con varios proyectos en carpeta

El Concejo Deliberante de La Plata volverá a sesionar hoy, con la expectativa puesta en la agenda que desarrollará en las próximas reuniones.

Esta semana la gestión del intendente Julio Alak envió el proyecto de Presupuesto 2026 y se esperaba que hiciera lo mismo con la ordenanza Fiscal Impositiva también correspondiente al año próximo. De todos modos, si bien la iniciativa del Presupuesto tomará estado hoy, trascendió que la propuesta del Departamento Ejecutivo y la Fiscal Impositiva serán presentadas con una exposición pública el próximo lunes.

Asimismo, ayer ingresó al Concejo Deliberante el proyecto del nuevo sistema de transporte público para la Ciudad, que comprende la ampliación de los recorridos de las líneas municipales en los barrios y la incorporación de más de 70 nuevas unidades para aumentar las frecuencias.

El proyecto será presentado formalmente el próximo lunes, y luego de tomar estado parlamentario, el proceso continuará con el análisis del expediente por parte de los concejales, su tratamiento en comisión para su posterior aprobación en el recinto.

Y la semana siguiente también será presentado de manera formal el proyecto de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que ayer fue enviado y que establece nuevas pautas de construcción en el casco y las localidades. Esta segunda etapa de modificaciones de las normas territoriales de la Ciudad implica el establecimiento de topes a las alturas máximas de las edificaciones en el Centro y su flexibilización en las localidades. Además, la protección de zonas residenciales, industriales y rurales, con el otorgamiento de indicadores urbanísticos que regulan densidades y usos comerciales.

En la propuesta elaborada por la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se prohíbe, además, el desarrollo de nuevos barrios cerrados dentro del área urbana, salvo en lugares de borde urbano y bordes de arroyos. Y se permitirán clubes de campo únicamente en un sector rural definido sobre la Ruta 2, según se informó.