El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones

Con un fuerte énfasis en el área de obras públicas, Julio Alak envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto municipal 2026. El estimativo de recursos que prevé el Ejecutivo comunal para el año próximo es de 462.290.471.915 pesos. Así se desprende del expediente que la secretaría de Hacienda local, a cargo de Marcelo Giampaoli, presentó para la evaluación de los ediles.

La iniciativa será expuesta formalmente a los concejales del oficialismo y la oposición el lunes próximo, cuando Giampaoli detalle el criterio por el que se asignaron las distintas partidas presupuestarias a cada secretaría del gabinete municipal.

En ese contexto, se espera que en las próximas horas también ingrese al primer piso del Palacio de calle 12, el proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva, que establece el valor de las tasas que cobra el Municipio.

Según el proyecto de Presupuesto 2026 del intendente Alak, la secretaría que recibirá la mayor asignación presupuestaria es la de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, un área clave en la gestión del gobierno municipal. A la cartera se le asignaron gastos por 197.832 millones de pesos, un 42 por ciento de los recursos totales que la Comuna prevé para el año próximo.

Dentro de esa área, se estimaron gastos en la gestión de Servicios y Espacios Públicos 104.295 millones de pesos, en tanto que obras de Arquitectura, viales e hidráulicas, se prevén 83.481 millones.

En orden de importancia presupuestaria, le sigue la Secretaría General, área de la gestión que tiene a cargo las delegaciones municipales, el Cementerio y la Terminal, entre otros espacios. A esa cartera se le asignaron 41.874 millones de pesos.

En tanto, a la secretaría de Educación le corresponden 39.373 millones de pesos, según consta en el expediente del Presupuesto del año próximo. De ese monto, 27.872 millones de pesos serán destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La secretaría de Seguridad, en tanto, tiene previsto un gasto del orden de los 22.023 millones de pesos y la de Salud, que tiene a cargo los centros de atención primaria, el SAME y Zoonosis, 18.409 millones.