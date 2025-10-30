Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EN ENSENADA

Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera

Imágenes de horror: adultos mirando la pelea entre alumnas / Video

30 de Octubre de 2025 | 03:02
Edición impresa

La violencia extrema rompió otro límite ayer en la ciudad de Ensenada: según las denuncias que circularon en la comunidad educativa de la Técnica Nº 2, la madre de una adolescente no sólo habría presenciado, sino que aparecería como instigadora de una pelea entre su hija y otra estudiante. Para sumar, la mujer señalada sería también auxiliar del colegio.

El episodio fue registrado por un celular. Además de la mujer señalada aparecen otros testigos, mayores de edad, de esa misma comunidad educativa.

Siempre según las versiones, los golpes eran alentados por la presunta auxiliar de la Técnica Nº 2.

El hecho tuvo lugar a metros de la escuela, donde la adolescente denunciante fue citada bajo engaño, según su familia, con el pretexto de “jugar”, y se encontró con la agresora y su madre. En medio de la pelea, la mujer gritaba: “No le importás a tu mamá, sino estaría acá”. La causa fue remitida a la Justicia tras la denuncia de la familia de la víctima. También se mencionó “amenazas y comentarios discriminatorios”. La auxiliar habría sido trasladada a otra institución.

 

