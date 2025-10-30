Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio

Dentro del paquete de proyectos que el intendente, Julio Alak, envió en las últimas horas al Concejo Deliberante, se encuentra una iniciativa para crear un ente descentralizado y autárquico que administre el Cementerio local, hoy a cargo de la Secretaría General del Municipio.

Según se indica en el articulado del proyecto enviado al deliberativo, el nuevo ente tendrá a su cargo la ejecución de la política mortuoria en el Cementerio, la que constituye una prestación de carácter regular y continua, y se rige por los siguientes principios: “Garantizar la dignidad en el trato, respeto al difunto y a los deudos; resguardar la oportunidad de un entierro digno para todos los habitantes de la Ciudad; asegurar el respeto por los diversos cultos, religiones, costumbres y creencias; promover el mantenimiento de la higiene ambiental; y realzar el valor patrimonial y cultural de la Necrópolis de la Ciudad”, además de “incentivar y propender a mejorar la calidad en la prestación de los servicios funerarios públicos y privados”.

Según se indicó, el ente tendrá por funciones la administración, operación, mantenimiento, desarrollo y modernización del Campo Santo.

El proyecto del Ejecutivo se enmarca en la reciente construcción de un nuevo osario para la disposición final de los restos óseos de más de 12 mil personas, hallados sin inhumar en depósitos del Cementerio, al inicio de la gestión de Julio Alak.