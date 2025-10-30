Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |MENSAJE DE FUNCIONARIO DE KICILLOF A LA LEGISLATURA

“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”

“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 03:30
Edición impresa

El gobierno de Axel Kicillof salió a marcarle la cancha a la Legislatura respecto del Presupuesto para el año que viene. Con el antecedente de los fallidos intentos del año pasado, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que los legisladores “tienen que entender que no se puede seguir trabajando” sin ese proyecto aprobado. Y acotó: “Esperemos que esta vez estén a la altura de las circunstancias”.

El Ejecutivo tiene decidido enviar el proyecto correspondiente a 2026 en los próximos días junto a la ley Impositiva. La idea sería que se apruebe antes del recambio legislativo del 10 de diciembre porque le sería más sencillo conseguir los dos tercios que se requieren para aprobar el capítulo correspondiente al endeudamiento.

En las últimas horas hubo un encuentro sugestivo. En el despacho del jefe del bloque de diputados, el camporista Facundo Tignanelli, se reunieron el titular de la Cámara, el massista Alexis Guerrera, el también massista Rubén Eslaiman y el titular de la comisión de Presupuesto, Juan Pablo De Jesús, un peronista aliado a La Cámpora. De allí surgió la idea de que Guerrera hable directamente con Kicillof sobre el tema y evitar intermediarios. El kirchnerismo y el Frente Renovador reniegan de que ese rol lo asuma la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila.

Esa reunión dejó expuesta la pelea hacia dentro del bloque: ningún kicillofista fue de la partida.

Ayer, Bianco salió a decir que “lo que necesita el Gobernador es que de una buena vez se le apruebe el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y que se le actualice el financiamiento que requiere para pagar en tiempo y forma el endeudamiento de 5.600 millones de dólares que nos dejó la gestión de Vidal, que representan 380 millones de dólares en marzo y 380 millones en septiembre todos los años, seguir pagando salarios y con las obras”.

Y acotó al marcar la urgencia del caso. “Esto se requiere en el corto plazo”, dijo.

Comenzó el escrutinio definitivo

Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan

El ministro de Gobierno volvió a apuntar a la Legislatura por no haber sancionado el proyecto el año pasado y porque no trató una ley que le permitía a Kicillof contraer deuda por 1.040 millones de dólares.

“Por mi despacho desfilan intendentes de todas las fuerzas políticas para pedir asistencia. Les digo que vaya a hablar con los legisladores porque sin Presupuesto no hay ayuda para nadie”, advirtió.

Bianco dejó abierta además la puerta para meter en la discusión la distribución de cargos en distintos organismos, tal como pretende la oposición. “Estamos dispuestos a hacerlo, pero le habíamos pedido que sacaran la ley corta (el endeudamiento por 1.040 millones de dólares) y lamentablemente no lo entendieron”, sostuvo.

“Estamos dispuestos a discutir cualquier tema, pero tienen que entender que por el bien de los bonaerenses no se puede seguir trabajando sin un Presupuesto, sin financiamiento. Esperemos que esta vez estén a la altura de las circunstancias”, disparó.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

