Deportes |Liga amateur

Fomento defiende la punta ante Alianza

4 de Octubre de 2025 | 02:54
Si las condiciones del tiempo lo permite, esta tarde a partir de las 16 se reanuda el Clausura de la Liga Amateur Platense, con el desarrollo de la séptima fecha, después de tres semanas sin actividad producto de las lluvias.

Y en ese sentido, Fomento, puntero con 16 unidades, enfrenta a Nueva Alianza, en 38 y 155, en un partido donde pondrá en juego el liderazgo y su invicto.

El conjunto albiazul está teniendo una gran temporada, y el objetivo para esta tarde es sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de las posiciones.

En otro de los encuentros destacados de la séptima fecha, Unidos de Olmos, uno de los escoltas con 13, visita en 8 y 528 al necesitado Centro de Fomento Ringuelet, último con 4 puntos.

Mientras que ADIP, que también es uno de los escoltas con 13 unidades, espera en 10 y 485 a la Asociación Iris (7).

Los demás encuentros: Polideportivo Gonnet vs. Estrella (501 y 141); Alumni vs. Brandsen (70 y 148); CRISFA vs. Everton (14 y 71); Las Malvinas vs. CC. Tolosano (528 y 140) y CRIBA vs. San Lorenzo (2 y 611).

MONTORO BUSCA CONSOLIDARSE

Por la séptima fecha del Clausura de la Primera B, Villa Montoro, que encabeza las posiciones con 16 puntos, buscará afirmarse en lo más alto, cuando reciba en 96 y 118 a Talleres (2).

En tanto que Curuzú Cuatiá, segundo con 15, viajará a Olmos para enfrentar a Peñarol (5).

La programación se completa de la siguiente manera: Expreso Rojo vs. Tricolores (207 y 515); Comunidad Rural vs. Argentino (J) (66 y 174); For Ever vs. Romerense (21 y 78); La Plata FC. vs. 5 de Mayo (143 y 515); San Martín vs. Porteño (58 y 145) y Defensores (CB) vs. Villa Lenci (7 y 480).

ATENEO VA POR MÁS

Por la séptima del Proyección, Ateneo Popular, puntero con 13, visita a 9 de Julio en 42 y 127, en el partido más destacado. Además, B. Provincia vs. Unidos del Dique (476 y 17); NV. Argüello vs. Polideportivo Gonnet (127 entre 8 y 9, Berisso) y Los Dragones vs. San Juan (B) (415 bis y 117, Villa Elisa).

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

