Club Gonnet: reunión para destrabar el conflicto

Autoridades de la Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet y representantes legales del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron un encuentro ayer para analizar alternativas que permitan dar una respuesta al conflicto por el uso del predio de Gorina.

La reunión fue convocada por el Municipio, con el objeto de acercar posiciones entre las partes.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; el secretario de Gobierno, Guillermo Cara; y la directora de Clubes, Rocío Martínez. Por parte del ministerio estuvo presente Leonardo Laguna Weinberg, subsecretario Técnico Administrativo y Legal, y Ramiro Acosta, director de Servicios Técnico-Administrativo; y del club dijeron presente su presidente, Marcelo Lulkin, y su vocal, Marcelo Lupiano.

La disputa se originó por un terreno de la Chacra Experimental, perteneciente a la cartera provincial, situado en calle 501 y 141 de Gorina, que el club empezó a utilizar en 2019 por una cesión oficial que combinó la Comuna con el Ministerio. Con el cambio de gestión política la decisión se revisó.

Actualmente, la controversia se encuentra en instancia judicial, a instancias de una presentación del Ministerio con el fin de recuperar la tenencia.