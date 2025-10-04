La Fiesta del Inmigrante elige a sus “embajadores”

Este fin de semana continúan las actividades y los festivales de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante en la Carpa de las Colectividades (Montevideo entre 10 y 11).

La celebración es organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), con auspicio de la Municipalidad de Berisso. Según se informó, la entrada es libre y gratuita.

Las actividades abrieron anoche, con la elección del Embajador Provincial del Inmigrante en la Carpa Central. Hoy sigue el programa desde las 12 con el Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos. A las 20 tendrá lugar la Elección Embajadora Provincial del Inmigrante. En la oportunidad también brindará un espectáculo el Ballet Intercolectividades.

Para concluir con el fin de semana, mañana, a partir de las 12 continúa el Festival de Colectividades, Patio gastronómico y Paseo de Artesanos, en la Carpa Central.

Coleccionistas en ensenada

La agenda del fin de semana suma la “Expo de Súper Colecciones” se llevará a cabo hoy y mañana en el Edificio Malvinas de Ensenada (La Merced 121, entre Alberdi y Cestino), con entrada libre y gratuita, en el horario de 14 a 20.

Según se informó, la propuesta reúne a coleccionistas con muestras “únicas” y espacios de canje para quienes desarrollan la actividad. Del evento participarán expositores locales y regionales.