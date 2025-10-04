La Selección Sub 20 busca el primer puesto

Desde las 20, Argentina enfrenta a Italia con el objetivo de conseguir el primer puesto del Grupo D del Mundial Sub 20. El encuentro se va a disputar en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, va a contar con el arbitraje del costarricense Keylor Herrera y va a tener la televisación de Telefé y DSports.

Sin dudas, el comienzo para la Albiceleste fue positivo, ya que derrotó a Cuba y Australia para conseguir su boleto a octavos de final. Sin embargo, busca hacerlo de manera perfecta con el primer puesto y hasta empatando, lo conseguirá. Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestiani, Álvaro Montoro, Santino Andino y Ian Subiabre, serál once que pondrá Diego Placente.