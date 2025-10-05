La Fiesta del Inmigrante ya tiene a sus nuevos embajadores culturales

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
La 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso coronó a su nuevo Embajador Cultural Provincial del Inmigrante 2025-2026 en la Carpa de las Colectividades del Parque Cívico. El honor recayó en Germán Céspedes, representante de la Colectividad Yugoslava. Como Vice Embajador fue designado Thiago Monzón Spadáfora, de la Colectividad Lituana.
Tras la emotiva ceremonia del viernes por la noche, anoche, al cierre de esta edición, la tradicional celebración continuaba con otro de sus momentos más emblemáticos: la Elección de la Embajadora Provincial del Inmigrante.
El evento de elección del Embajador estuvo encabezado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich y el presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), Germán Boland. El jurado incluyó a la periodista Mariana Iglesias, el actor y cantante Luis Podestá, y dos profesoras: Anahí Stazi Botta (danzas) y Nadia Schiavinato (Ciencias de la Educación).
Los participantes lucieron sus trajes típicos, compartieron danzas y emitieron mensajes, destacando la identidad cultural de sus países de origen.
La Fiesta, que celebra su 48ª edición, mantuvo activas el resto de las propuestas: el Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos. Todo eso volverá hoy, a partir de las 12, en la Carpa Central, cerrando una de las celebraciones más importantes de la ciudad.
