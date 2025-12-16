Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

La Ciudad |Se aplicará en todo el país

Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios

A pesar del anuncio sobre la disminución en valores, la implementación se hará de forma gradual. En la Ciudad aún no se siente el impacto

Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios

los carteles de la petrolera ypf cambian casi todos los días/ el día

16 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

La petrolera de bandera nacional, YPF, anunció ayer una disminución promedio del 2 por ciento en los precios de sus naftas a nivel nacional. Sin embargo, la medida, que se aplicará de manera gradual y con diferencias según cada región, todavía no se refleja en los surtidores de La Plata y la Región, pese a la expectativa generada entre los automovilistas.

La volatilidad del precio en los surtidores de YPF plantea una dificultad a la hora de saber si se está aplicando la baja anunciada. Por ejemplo, el fin de semana en La Plata el costo de la nafta súper era de 1.623 pesos el litro, y ayer, en el arranque de la nueva semana hábil, pasó a 1.607 pesos. Esos 16 pesos de diferencia no representan el 2 por ciento, sino apenas un 1 por ciento.

El anuncio de la rebaja fue comunicado por el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, quien explicó que la compañía aplica un sistema de “micro pricing”, un esquema de precios que ajusta los valores de los combustibles en función de variables regionales como los costos logísticos, la estructura de la demanda y las características propias de cada mercado. Bajo este criterio, la baja anunciada no se trasladará de la misma manera en todas las estaciones de servicio ni en el mismo momento.

En este contexto, desde el sector expendedor reconocen que aún existe incertidumbre sobre cómo y cuándo se reflejará la reducción en la Provincia de Buenos Aires. “Por el momento no hay mucha información, no se sabe en dónde, ni en cuáles estaciones de servicio se va a aplicar la baja. Además, no será del 2% de una única manera, sino que será de manera gradual”, señaló Juan Carlos Basilico, miembro de la Cámara de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicó Marín, la decisión de reducir los precios de las naftas apunta a contribuir a moderar la inflación de diciembre, en un escenario en el que YPF monitorea de manera permanente factores clave como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos operativos y logísticos. Desde la empresa remarcaron que la política de precios se seguirá ajustando en función de la evolución de estas variables, lo que abre la posibilidad de nuevas modificaciones en los valores de los combustibles.

En La Plata, estaciones de servicio consultadas indicaron que, hasta el momento, los precios se mantienen sin cambios sustanciales, más allá de la volatilidad de los precios que se observa casi a diario en las estaciones de la petrolera estatal. La implementación progresiva de la medida explica que en algunas regiones del país se “irá bajando todos los días un poquito pero no en todos lados igual”.

LE PUEDE INTERESAR

Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil

LE PUEDE INTERESAR

Odontología advierte por estafas con turnos

Por otro lado, desde la conducción de YPF aclararon que la situación del gasoil es distinta a la de las naftas. En ese segmento, la empresa evalúa aumentos en determinados tipos de productos, lo que marca una dinámica diferenciada dentro de la política general de precios de los combustibles.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Zelenski, conforme con garantías de seguridad

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Últimas noticias de La Ciudad

Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica

Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil

Odontología advierte por estafas con turnos

Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla