Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios

La petrolera de bandera nacional, YPF, anunció ayer una disminución promedio del 2 por ciento en los precios de sus naftas a nivel nacional. Sin embargo, la medida, que se aplicará de manera gradual y con diferencias según cada región, todavía no se refleja en los surtidores de La Plata y la Región, pese a la expectativa generada entre los automovilistas.

La volatilidad del precio en los surtidores de YPF plantea una dificultad a la hora de saber si se está aplicando la baja anunciada. Por ejemplo, el fin de semana en La Plata el costo de la nafta súper era de 1.623 pesos el litro, y ayer, en el arranque de la nueva semana hábil, pasó a 1.607 pesos. Esos 16 pesos de diferencia no representan el 2 por ciento, sino apenas un 1 por ciento.

El anuncio de la rebaja fue comunicado por el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, quien explicó que la compañía aplica un sistema de “micro pricing”, un esquema de precios que ajusta los valores de los combustibles en función de variables regionales como los costos logísticos, la estructura de la demanda y las características propias de cada mercado. Bajo este criterio, la baja anunciada no se trasladará de la misma manera en todas las estaciones de servicio ni en el mismo momento.

En este contexto, desde el sector expendedor reconocen que aún existe incertidumbre sobre cómo y cuándo se reflejará la reducción en la Provincia de Buenos Aires. “Por el momento no hay mucha información, no se sabe en dónde, ni en cuáles estaciones de servicio se va a aplicar la baja. Además, no será del 2% de una única manera, sino que será de manera gradual”, señaló Juan Carlos Basilico, miembro de la Cámara de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicó Marín, la decisión de reducir los precios de las naftas apunta a contribuir a moderar la inflación de diciembre, en un escenario en el que YPF monitorea de manera permanente factores clave como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos operativos y logísticos. Desde la empresa remarcaron que la política de precios se seguirá ajustando en función de la evolución de estas variables, lo que abre la posibilidad de nuevas modificaciones en los valores de los combustibles.

En La Plata, estaciones de servicio consultadas indicaron que, hasta el momento, los precios se mantienen sin cambios sustanciales, más allá de la volatilidad de los precios que se observa casi a diario en las estaciones de la petrolera estatal. La implementación progresiva de la medida explica que en algunas regiones del país se “irá bajando todos los días un poquito pero no en todos lados igual”.

Por otro lado, desde la conducción de YPF aclararon que la situación del gasoil es distinta a la de las naftas. En ese segmento, la empresa evalúa aumentos en determinados tipos de productos, lo que marca una dinámica diferenciada dentro de la política general de precios de los combustibles.