La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció ayer que los trabajadores de la Provincia cobrarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) “antes de las fiestas”, aunque no precisó el día de pago. La confirmación se da en el marco de la creciente tensión con los gremios estatales que reclaman un llamado a paritarias para actualizar salarios.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco afirmó que el SAC, más conocido como “aguinaldo”, se pagará “antes de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo”, aunque no dijo el día preciso.

“Va a ser como todos los años, antes de las fiestas, se está definiendo el día”, manifestó el funcionario provincial sobre el pago del aguinaldo. Asimismo, indicó que “tengamos en cuenta que este fue un año particularmente difícil para las finanzas de la provincia de Buenos Aires”.

Luego, expresó que “la semana pasada hicimos una colocación de letras que nos permite obtener unos fondos adicionales. Esta semana tenemos un vencimiento de letras que tenemos que renovar, pero con esos fondos vamos también establecer cuál va a ser el día de cobro, pero va a ser antes de las fiestas”.

Si bien despejó dudas sobre ese pago, continúa la incertidumbre respecto a realizar un llamado a paritarias, como los reclaman los empleados de la administración, docentes, judiciales y médicos.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) indicó que su secretaria General, Fabiola Mosquera, se dirigió al Gobierno provincial para que “se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma” con el pago del aguinaldo, que debería cobrarse el próximo 18 de este mes.

Desde UPCN resaltaron la importancia de este pedido especialmente frente a “la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores del Estado en este cierre de año”.

En ese contexto, como viene informando este diario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) vienen realizando distintas presentaciones ante el ministerio de Trabajo con el reclamo de una “urgente convocatoria a las comisiones técnicas salariales” correspondientes a la pauta 2025.

ADELANTO A MUNICIPALES

En tanto, el gobierno de Julio Alak anunció ayer el adelantamiento del pago de los haberes a los trabajadores de la Municipalidad de La Plata y confirmó el pago del medio aguinaldo. Según detallaron desde la Comuna, el pago de los haberes a los trabajadores locales será el lunes 29 de diciembre, en tanto que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se pagará el viernes 19.

Y remarcaron que que el cumplimiento del cronograma de pagos tanto del SAC como del salario “forma parte de la política del intendente Alak de garantizar previsibilidad a los trabajadores municipales”.