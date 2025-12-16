Odontología advierte por estafas con turnos

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
El Hospital universitario detectó maniobras fraudulentas y pedidos de pagos indebidos. Realizaron una denuncia formal
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata encendió las alertas al informar que se detectó “la circulación de mensajes fraudulentos mediante los cuales una persona ajena a la institución se hace pasar por personal administrativo para ofrecer turnos odontológicos y solicitar pagos indebidos”.
Desde la unidad académica, se insistió en que “no se solicita pagos por turnos ni tratamientos a través de transferencias, depósitos o medios digitales personales”, y se remarcó que “no gestiona turnos ni comunicaciones institucionales mediante cuentas de WhatsApp o redes sociales no oficiales”.
Además, se informó que “cualquier canal virtual habilitado para otorgamiento de turnos —como los pertenecientes a determinados servicios, por ejemplo Ortodoncia— se encuentra debidamente identificado como canal institucional oficial”. Por tal motivo, se recordó que “toda consulta o solicitud de turno debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales publicados por la Facultad”.
Ante esta situación, desde la unidad académica se comunicó que “se dio inicio a las acciones legales correspondientes, y se puso en conocimiento a las autoridades competentes para la investigación del hecho”.
Desde la facultad realizaron distintas recomendaciones a la comunidad y exhorta a extremar los cuidados.
En ese sentido, se ofreció una serie de pautas para evitar caer en estafas digitales.
Entre ellas, se solicita:
-No realizar pagos ni transferencias a personas o cuentas no verificadas.
-Verificar siempre que la comunicación provenga de canales institucionales oficiales.
-Informar de inmediato a la facultad cualquier mensaje sospechoso o solicitud inusual.
Desde el decanato de la FOLP-UNLP se reafirmó el “compromiso con la seguridad, transparencia y protección de pacientes y usuarios” al tiempo que aseguraron que se continuará trabajando junto a los organismos pertinentes para esclarecer la situación y prevenir nuevos intentos de fraude.
El Hospital Odontológico Universitario que funciona en 1 y 50 tiene una alta demanda en cada jornada. Puede llegar a más de 2.000 pacientes por día, para distintos tratamientos.
Atiende principalmente a personas vulnerables, sin obra social o escasos recursos, de La Plata, Berisso y Ensenada y del conurbano bonaerense.
Combina formación académica con práctica clínica supervisada, utilizando tecnología de vanguardia para atender urgencias, infecciones, restauraciones y prótesis.
Atiende de lunes a viernes de 8 a 23, y sábados de 8 a 17, con guardias los 7 días de la semana, informaron en la facultad.
