Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Caso Cuadernos: se reanuda el juicio con el descargo de empresarios
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la renovación parcial del Concejo Deliberante de La Plata, el presidente del bloque de concejales del PRO-JxC, Nicolás Morzone, visitó la redacción de EL DIA, donde confirmó que trabajará en coordinación con La Libertad Avanza, aunque manteniendo bancadas separadas. Y advirtió que “de cara al escenario político rumbo a 2027, ambos espacios buscarán construir una oposición articulada frente al oficialismo local de Fuerza Patria”.
Luego de las elecciones del 7 de septiembre, el cuerpo deliberativo quedó conformado por tres fuerzas: el oficialismo, que incorporó siete concejales; La Libertad Avanza, con cinco; y el PRO, que retuvo dos bancas. En ese contexto, Morzone sostuvo que la decisión fue “fortalecer identidades propias” pero avanzar en una dinámica de interbloque para votar en conjunto y fijar una hoja de ruta común.
Morzone reconoció que el PRO atraviesa una crisis tanto a nivel nacional como local, que se profundizó tras la derrota electoral del espacio y las internas previas entre los principales referentes presidenciales. Según señaló, “esa situación derivó en rupturas y reconfiguraciones dentro del Concejo Deliberante, aunque remarcó que el bloque oficial del PRO es el que cuenta con el aval de las autoridades partidarias nacionales”.
En el plano legislativo, el concejal adelantó que uno de los ejes centrales será el control del gasto municipal. En ese sentido, recordó que el PRO y LLA fueron los únicos bloques que votaron en contra del Presupuesto 2025, al considerar que prioriza la obra pública por sobre la seguridad. Cuestionó que el Ejecutivo “destine alrededor del 70 por ciento a Infraestructura urbana y apenas un 12 a políticas de seguridad”, además de “prever aumentos de tasas por encima de la inflación proyectada a nivel nacional”.
La seguridad aparece como uno de los principales temas de la agenda opositora. Morzone presentó un proyecto de ordenanza para autorizar el uso de armas no letales, como las pistolas Taser, por parte del personal municipal de Seguridad y Control Urbano. Según explicó, la iniciativa busca dotar a los agentes de herramientas para actuar ante situaciones de violencia, con protocolos estrictos, capacitación y control institucional. Afirmó que experiencias similares ya funcionan en otros municipios del país.
Otro de los proyectos impulsados apunta a prohibir la circulación de vehículos con escapes libres o modificados que generen contaminación sonora. La iniciativa prevé sanciones, secuestro de vehículos y la destrucción de los caños no homologados como medida ejemplificadora. Morzone vinculó esta propuesta con el crecimiento de caravanas de motos y los reclamos vecinales por ruidos molestos, a los que definió como un problema de convivencia y salud pública.
LE PUEDE INTERESAR
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
LE PUEDE INTERESAR
Acto de cierre de año en el Colegio de la Abogacía
Además, el jefe del bloque PRO planteó “la necesidad de avanzar en políticas de desarrollo económico, empleo privado e inversiones”. Entre las medidas mencionó la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify, la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la eliminación de tasas que, según sostuvo, desalientan la contratación y la radicación de empresas en la ciudad.
De cara a la última sesión del año y al inicio del próximo período legislativo, Morzone anticipó que insistirá en el tratamiento de los proyectos vinculados a seguridad y orden urbano, al considerar que se trata de temas urgentes para los vecinos de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí