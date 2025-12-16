“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”

Tras la renovación parcial del Concejo Deliberante de La Plata, el presidente del bloque de concejales del PRO-JxC, Nicolás Morzone, visitó la redacción de EL DIA, donde confirmó que trabajará en coordinación con La Libertad Avanza, aunque manteniendo bancadas separadas. Y advirtió que “de cara al escenario político rumbo a 2027, ambos espacios buscarán construir una oposición articulada frente al oficialismo local de Fuerza Patria”.

Luego de las elecciones del 7 de septiembre, el cuerpo deliberativo quedó conformado por tres fuerzas: el oficialismo, que incorporó siete concejales; La Libertad Avanza, con cinco; y el PRO, que retuvo dos bancas. En ese contexto, Morzone sostuvo que la decisión fue “fortalecer identidades propias” pero avanzar en una dinámica de interbloque para votar en conjunto y fijar una hoja de ruta común.

Morzone reconoció que el PRO atraviesa una crisis tanto a nivel nacional como local, que se profundizó tras la derrota electoral del espacio y las internas previas entre los principales referentes presidenciales. Según señaló, “esa situación derivó en rupturas y reconfiguraciones dentro del Concejo Deliberante, aunque remarcó que el bloque oficial del PRO es el que cuenta con el aval de las autoridades partidarias nacionales”.

En el plano legislativo, el concejal adelantó que uno de los ejes centrales será el control del gasto municipal. En ese sentido, recordó que el PRO y LLA fueron los únicos bloques que votaron en contra del Presupuesto 2025, al considerar que prioriza la obra pública por sobre la seguridad. Cuestionó que el Ejecutivo “destine alrededor del 70 por ciento a Infraestructura urbana y apenas un 12 a políticas de seguridad”, además de “prever aumentos de tasas por encima de la inflación proyectada a nivel nacional”.

La seguridad aparece como uno de los principales temas de la agenda opositora. Morzone presentó un proyecto de ordenanza para autorizar el uso de armas no letales, como las pistolas Taser, por parte del personal municipal de Seguridad y Control Urbano. Según explicó, la iniciativa busca dotar a los agentes de herramientas para actuar ante situaciones de violencia, con protocolos estrictos, capacitación y control institucional. Afirmó que experiencias similares ya funcionan en otros municipios del país.

Otro de los proyectos impulsados apunta a prohibir la circulación de vehículos con escapes libres o modificados que generen contaminación sonora. La iniciativa prevé sanciones, secuestro de vehículos y la destrucción de los caños no homologados como medida ejemplificadora. Morzone vinculó esta propuesta con el crecimiento de caravanas de motos y los reclamos vecinales por ruidos molestos, a los que definió como un problema de convivencia y salud pública.

Además, el jefe del bloque PRO planteó “la necesidad de avanzar en políticas de desarrollo económico, empleo privado e inversiones”. Entre las medidas mencionó la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify, la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la eliminación de tasas que, según sostuvo, desalientan la contratación y la radicación de empresas en la ciudad.

De cara a la última sesión del año y al inicio del próximo período legislativo, Morzone anticipó que insistirá en el tratamiento de los proyectos vinculados a seguridad y orden urbano, al considerar que se trata de temas urgentes para los vecinos de La Plata.