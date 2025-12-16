Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Caso Cuadernos: se reanuda el juicio con el descargo de empresarios
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde hoy empieza la gran promoción de EL DIA con importantes descuentos en la venta de distintos artículos, como libros o juegos infantiles, o para futboleros ejemplares de Estudiantes y Gimnasia.
Los descuentos serán sólo para suscriptores que paguen la adhesión al diario de papel o a l portal www.eldia.com, con tarjeta de crédito.
La preventa comienza hoy en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas.
Si la compra supera los 50 mil pesos, el envío será sin cargo a domicilios de La Plata, Berisso y Ensenada. Y la entrega dentro de las 72 horas desde el momento de su pedido.
Los suscriptores también seguirán participando de sorteos como el que se realizará en marzo que, además de un celular Samsung Galaxy A36 5G, podrán ganar importantes premios.
A precios reducidos se podrán adquirir:
LE PUEDE INTERESAR
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
Libros infantiles de Disney, las colecciones: “Historias con Esténciles” $25.000. Otros títulos disponibles: Cars, Camino a la Victoria, Frozen, El Amor de Dos Hermanas, Minnie, Días de Diversión, La Guardia del León, Un Gran Rugido, “Mi Primer Xilófono”, a $20.000 cada uno. También el libro para colorear “Happy Moments” con 6 lápices a $10.000.
Autos de colección miniatura de Ferrari a $12.000. Dominó de Madera $7.000. Juego de cartas UNO $4.000.
Además, el libro “Una Estrella Más” y de regalo una remera del León a $13.000
O el Suplemento Especial “Historias de una Pasión”, con una remera del Lobo de regalo a $13.000.
Los almanaques del Lobo o el León 2026 a $3.000.
El reciente póster para albirrojos “Socios del Gol”, a $2.500. Foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se coronó como Campeón Intercontinental en Manchester, a $3.000.
La oferta es válida hasta agotar stock y se podrá adquirir un máximo de 3 unidades por suscriptor.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí