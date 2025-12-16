Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA

Desde hoy empieza la gran promoción de EL DIA con importantes descuentos en la venta de distintos artículos, como libros o juegos infantiles, o para futboleros ejemplares de Estudiantes y Gimnasia.

Los descuentos serán sólo para suscriptores que paguen la adhesión al diario de papel o a l portal www.eldia.com, con tarjeta de crédito.

La preventa comienza hoy en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas.

Si la compra supera los 50 mil pesos, el envío será sin cargo a domicilios de La Plata, Berisso y Ensenada. Y la entrega dentro de las 72 horas desde el momento de su pedido.

Los suscriptores también seguirán participando de sorteos como el que se realizará en marzo que, además de un celular Samsung Galaxy A36 5G, podrán ganar importantes premios.

A precios reducidos se podrán adquirir:

Libros infantiles de Disney, las colecciones: “Historias con Esténciles” $25.000. Otros títulos disponibles: Cars, Camino a la Victoria, Frozen, El Amor de Dos Hermanas, Minnie, Días de Diversión, La Guardia del León, Un Gran Rugido, “Mi Primer Xilófono”, a $20.000 cada uno. También el libro para colorear “Happy Moments” con 6 lápices a $10.000.

Autos de colección miniatura de Ferrari a $12.000. Dominó de Madera $7.000. Juego de cartas UNO $4.000.

Además, el libro “Una Estrella Más” y de regalo una remera del León a $13.000

O el Suplemento Especial “Historias de una Pasión”, con una remera del Lobo de regalo a $13.000.

Los almanaques del Lobo o el León 2026 a $3.000.

El reciente póster para albirrojos “Socios del Gol”, a $2.500. Foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se coronó como Campeón Intercontinental en Manchester, a $3.000.

La oferta es válida hasta agotar stock y se podrá adquirir un máximo de 3 unidades por suscriptor.