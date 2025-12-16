Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

El Mundo |EN SU ACCIDENTADA HUIDA DE VENEZUELA

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

María Corina Machado

María Corina Machado

16 de Diciembre de 2025
Edición impresa

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, sufrió una fractura vertebral en su viaje clandestino para salir de Venezuela y llegar a Noruega la semana pasada, según reveló ayer su portavoz.

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

Pese a estar en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la victoria que le otorgó su tercer mandato a Nicolás Maduro, Machado prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo la semana pasada.

Machado dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles, que combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

“Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten. “Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con el mar agitado. Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål de Oslo, precisó Aftenposten.

Machado llegó a Oslo el jueves pasado de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recibió en su nombre su hija Ana Corina Sosa. Desde que aterrizó en Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a sus simpatizantes en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.

Machado pasó a la clandestinidad después de los comicios presidenciales de 2024. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. Antes de su aparición en Oslo no había sido vista en público desde una protesta en Caracas contra la investidura de Maduro para su tercer mandato, en enero de 2025.

 

