Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Llegó a La Plata para pasar las fiestas y le robaron el pasaporte: pide ayuda para recuperarlo y volver a España

Llegó a La Plata para pasar las fiestas y le robaron el pasaporte: pide ayuda para recuperarlo y volver a España
15 de Diciembre de 2025 | 21:10

Lo que debía ser una visita breve y emotiva para compartir las celebraciones de fin de año en La Plata terminó convirtiéndose en una situación desesperante. Paula, una joven de La Plata que reside en Europa arribó a la ciudad junto a su pareja, de nacionalidad española, y a pocas horas de llegar fueron víctimas de un robo que hoy les impide regresar.

El episodio ocurrió el domingo pasadas las 18 hs, poco después de que la pareja bajara de un micro que los llevó desde la Ciudad de Buenos Aires a la Terminal de La Plata. En un descuido mínimo, le sustrajeron un bolso que se encontraba en el interior del micro, donde llevaban objetos personales y documentación fundamental.

Entre los elementos robados se encontraba el pasaporte español a nombre de Julián Ruiz Delgado, además del DNI, tarjetas, dinero, un teléfono celular y pertenencias personales. La pérdida del pasaporte resulta clave, ya que la pareja tiene previsto volver a España el 26 de diciembre, una vez finalizadas las fiestas que vinieron a pasar con la familia de ella.

Según relataron, todo ocurrió “en un descuido de dos segundos y desapareció de arriba del bus” y recién advirtieron el faltante cuando ya era imposible recuperarlo. Desde entonces, iniciaron gestiones ante las autoridades y mantienen contacto con el consulado correspondiente, aunque reconocen que los trámites son complejos y demandan tiempo.

La urgencia es clara: necesitan recuperar al menos el pasaporte para poder retomar su vida en el exterior. “Nuestra vida está allá. Estas son vacaciones”, explicaron con preocupación, mientras esperan una solución que les permita cerrar unas vacaciones que comenzaron con ilusión y quedaron marcadas por la angustia.


