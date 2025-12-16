Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes |No habrá venta en san nicolás: serán 15 mil localidades para estudiantes

Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha

Se pondrá en marcha hoy a las 14 en el sitio deportick.com para socios con Tarjeta Naranja. Seguirá mañana y el jueves

el estadio único san nicolás, escenario de la final del trofeo de campeones del próximo sábado / web

16 de Diciembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Todavía perduran los ecos de la flamante consagración de Estudiantes del Torneo Clausura, después de ganarle en la definición por penales a Racing. Saldrán a la venta casi 15 mil localidades de las de las 25 mil que tiene el estadio.

Y en ese sentido, los jugadores, que hoy regresan a los entrenamientos (ver pág. 3), como los hinchas, comienzan a palpitar una nueva final que podría derivar en la estrella número 16.

Y lógicamente, el objetivo inmediato que tiene por delante el equipo que conduce Eduardo Domínguez es justamente el Trofeo de Campeones, que para conquistarlo tendrá que sortear un duro escollo, como Platense, que fue el ganador del Apertura 2025.

Precisamente, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer en las últimas horas detalles acerca de la venta de entradas para la final y confirmó también el día y horario: sábado 20 de diciembre a las 18 en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.

Con relación a la venta de entradas, los hinchas de Estudiantes, que seguramente agotarán todos los tickets disponibles en pocas horas, podrán adquirirla a través de Deportick.

La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará hoy a partir de las 14; mientras que, mañana y el jueves, saldrán a la venta las entradas para los socios (con ranking) y socias de ambos clubes, también desde las 14.

En caso de existir remanente de entradas, la Liga Profesional (LPF) informará oportunamente la venta para no socios. No habrá venta de localidades en el estadio, de acuerdo a lo que se informó.

PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA ESTUDIANTES

La Liga Profesional (LPF) dio a conocer también el precio de las entradas para Estudiantes, que este sábado irá en busca de una nueva coronación en el fútbol argentino. A continuación se detallan, el valor de las mismas, ya sea populares y/o plateas:

* Popular Reynoso (socio): $ 50.000.

* Popular Reynoso (no socio): $ 90.000.

* Tribuna Rucci (socio): $ 65.000.

* Tribuna Rucci (no socio): $97.500

* Platea Del Pozo (socio): $ 100.000

* Platea Del Pozo (no socio): $ 150.000.

Por otra parte, y de acuerdo a los requisitos que se pondrán en práctica para este partido del Trofeo de Campeones, la Liga Profesional se encargó de aclarar que no se venderán entradas en el Estadio el día del partido y que, para ingresar, los hinchas deberán presentar exclusivamente el DNI físico para su escaneo en los molinetes de ingreso. “No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra”, indicó.

habrá alargue y penales en caso de empate

El Trofeo de Campeones, que tendrá frente a frente a Estudiantes, reciente campeón del Torneo Clausura, y Platense, campeón del Apertura, tendrá una definición similar con relación a las últimas ediciones.

Hoy comienza el expendio de entradas para socios (rankeados), a partir de las 14

En caso de que el partido concluya empatado en los noventa minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.

Lo mismo sucedió el pasado fin de semana, cuando el equipo albirrojo definió su suerte ante Racing, en Santiago del Estero, con envíos desde los doce pasos

Por último, la localía, en este caso, será para Estudiantes, ya que le corresponde al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones.

 

