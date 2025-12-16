Temperatura agradable y alivio este martes en La Plata: ¿vuelve el calor?

El tiempo se presenta este martes en La Plata con cielo mayormente nublado a despejado hacia la tarde y la noche, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 24 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el miércoles el organismo del clima prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 28.

En tanto que para el jueves se aguarda cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32.