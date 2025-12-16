El Bon Odori de La Plata ya tiene fecha para 2026: lo que hay que saber de la fiesta japonesa

La XXV Edición del Bon Odori que es una tradición de cada verano en La Plata ya tiene fecha para el próximo año. Los organizadores comunicaron en sus redes sociales que la fiesta de la cultura y tradición japonesa se llevará a a cabo el sábado 10 de enero de 2026.

"Vuelve una de las celebraciones más esperadas del verano", informaron los organizadores, que como siempre prometen "bailes, música, comida típica y un encuentro único con la comunidad japonesa". Se trata de un festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo.

La cita será, como es habitual, en el predio de Colonia Urquiza ubicado en 186 y 482. Se informó además que próximamente se activará la venta de entradas.

La historia del Bon Odori en La Plata

El Bon Odori es un festival japonés de danza y cultura que se celebra en La Plata desde 1999. Se trata de una tradición que rinde homenaje a los antepasados y que se realiza en el campo de deportes de la Asociación Japonesa de La Plata, en Colonia Urquiza.

La historia del Bon Odori en La Plata se remonta a la llegada de los primeros asiáticos a Colonia Urquiza a mediados del siglo XX.

El Bon Odori es una fiesta tradicional de origen budista que se celebra en Japón entre julio y agosto. El nombre "Bon" se refiere al día del respeto a los difuntos y "Odori" es un baile alegre en torno a una torre (yagura) con tambores (taikos).

El festival de La Plata se organiza por los padres de los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata y por varias colonias japonesas de la zona. En el evento se pueden encontrar puestos de comida y bebida japonesa y criolla, juegos tradicionales japoneses, stands de indumentaria tradicional, souvenirs, entre otros.