Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil

El mercado de alquileres en La Plata está transitando el último mes del año con señales claras de estabilización, moderación en los aumentos y una oferta que se ha incrementado significativamente tras la desregulación del sector. Aunque la demanda es estable y aún esperan mayor movimiento de los estudiantes de cara al inicio del ciclo universitario de 2026, los referentes inmobiliarios locales coinciden en que el mercado presenta un panorama más equilibrado y activo con referencia a los últimos años.

La martillera pública Gisela Agostinelli fue enfática al describir la tendencia actual. “El mercado de alquileres hoy muestra una tendencia a la moderación de los aumentos y una desaceleración de los mismos, indicando un mercado más estable”, afirmó. Agostinelli señaló que la desregulación implementada ha tenido un efecto positivo y directo en el volumen de unidades disponibles: “La desregulación ha aumentado la oferta, lo que ayuda también a estabilizar los valores”.

Si bien la oferta ha crecido “considerablemente”, la demanda mantiene un nivel elevado, particularmente para las propiedades más atractivas. La martillera explicó que “las mejores oportunidades se alquilan rápidamente”, aunque en una perspectiva general, se podría decir que “la oferta supera a la demanda hoy”.

Integrantes del Foro Profesional Inmobiliario, reforzaron esta visión de mejoría en el panorama: “El mercado de alquileres está mucho mejor que el año pasado”.

En cuanto a los valores de referencia, distintos profesionales del secro inmobiliario proporcionaron un estimativo de los precios de alquiler, aunque se advirtió que dependen de múltiples factores como las características propias del departamento, la ubicación, los metros cuadrados, la distribución y el valor de las expensas. Los monoambientes rondan entre los 290.000 y 320.000 pesos. Los departamentos de 1 dormitorio: entre 350.000 y 450.000 pesos. Y los departamentos de 2 dormitorios: entre 480.000 y 780.000 pesos.

LOS MÁS BUSCADOS

Los tipos de propiedades más buscadas en La Plata son los departamentos de menor tamaño: monoambientes y departamentos de 1 dormitorio.

El mercado de alquileres se mantiene activo no solo por la búsqueda de las familias, sino también por el tradicional pico de consultas estudiantiles. Agostinelli indicó que las consultas de padres que buscan alojamiento para sus hijos, futuros ingresantes a las universidades platenses, “ya están en marcha” desde “fines de octubre” para conocer requisitos y valores. “Así que se puede decir que el mercado de alquileres está activo, ya sea por la búsqueda de los estudiantes como por personas y familias en general”, concluyó.

La martillera Mariana Valverde describió que el movimiento de diciembre tiene un “ritmo normal”. Si bien la demanda estudiantil es una constante, se observa un cambio en el patrón de búsqueda de los ingresantes. Valverde destacó un fenómeno que se viene observando desde hace algunos años: “La postergación de la búsqueda del alquiler a la fecha más cercana al inicio de cursadas de los ingresantes”. En general, la martillera percibe que “la oferta y la demanda la notamos equilibrada en este momento”. Además, el tiempo que tarda en alquilarse un inmueble de tipo estudiantil se mantiene estable, lo que indica un buen pulso del mercado: “El tiempo de rotación de un inmueble tipo que alquila un estudiante es el tiempo normal de los últimos años, por lo que vemos estabilidad en la plaza locativa”.

El martillero Ramón Penayo, por su parte, si bien coincide en la estabilización, fue más cauto respecto a la intensidad de la demanda universitaria: “La demanda universitaria no es la fiebre de años anteriores. El mercado está acomodado, estabilizado. Se hacen consultas pero no es cómo en años anteriores”, precisó Penayo.

Santiago López Akimenco, mienbro del Foro Profesional Inmobiliario, brindó una perspectiva sobre el cambio en el comportamiento de los estudiantes en La Plata. Con la mejora general del mercado, se está volviendo a un esquema tradicional de alquileres.

“Con respecto a los estudiantes, se está volviendo al mercado tradicional y ya no se agrupan tanto”, explicó el profesional. Esto se traduce en una centralización de las búsquedas en unidades pequeñas: “Las búsquedas se centralizan en departamentos pequeños (monoambientes y un dormitorio) a lo sumo para 2 personas”. En el caso de las familias, las solicitudes se enfocan en “propiedades más amplias”.

Según coinciden distintos martilleros públicos consultados por este diario, el mercado de alquileres en La Plata ha entrado en una fase de “madurez y actividad”. La desregulación ha cumplido un rol fundamental al inyectar una mayor cantidad de propiedades al circuito formal, lo que ha generado una moderación en la variación de precios. Con el impulso de la demanda estudiantil que se reanuda a fin de año, y con una oferta que logra seguir el ritmo, el sector inmobiliario platense proyecta un inicio de 2026 con un mercado que “se siente más estable y menos volátil que en períodos anteriores”.