La "Ruta de la Mansión": el conjunto de sociedades que apuntan al tesorero de la AFA

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Una investigación judicial sobre una lujosa propiedad en Pilar destapa una red de empresas vinculadas a Pablo Toviggino, mano derecha de "Chiqui" Tapia. Autos de lujo, testaferros y contratos millonarios con la AFA en la mira
Lo que comenzó como una denuncia por una mansión ostentosa en Villa Rosa, Pilar, se ha transformado en un caso judicial que salpica a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el centro de la escena aparece un nombre con peso propio en el poder deportivo: Pablo Toviggino.
La Justicia investiga una compleja trama de lavado de dinero que conecta una flota de autos de alta gama, empresas con capitales mínimos y un entramado de "pasamanos" societarios que nacen en Santiago del Estero y terminan en los despachos más altos del fútbol argentino.
La investigación, impulsada por la Coalición Cívica y bajo la lupa del juez federal Daniel Rafecas, cobró impulso tras el allanamiento a la firma Real Central SRL. En el galpón de una fastuosa propiedad en Pilar, la policía secuestró 54 vehículos. Entre ellos, una Ferrari F430 valuada en medio millón de dólares.
Lo llamativo no es solo el lujo, sino quiénes figuran como dueños: Luciano Pantano, un ex monotributista, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que durante la pandemia cobró el beneficio social IFE. Según la denuncia, estos serían los rostros visibles de una pantalla para ocultar al verdadero beneficiario: Pablo Toviggino.
Para entender el negocio, la Justicia rastrea el origen de la propiedad. La mansión fue vendida a Real Central por la empresa Malte SRL. Esta última tiene un historial de cambios de socios casi anuales, pero siempre dentro de un círculo cerrado:
- Malte SRL: Empresa que recibió 500 mil dólares para implementar el VAR.
- SOMA SRL: Empresa controlante de Malte y vinculada directamente a Toviggino (quien poseía el 80% de las acciones antes de transferirlas a allegados).
- Vínculo familiar: En agosto de 2023, la mayoría accionaria de SOMA pasó a manos de Darío Toviggino, familiar del dirigente.
Un nombre se repite como el hilo conductor de la red: Mauro Javier Paz. Exdirector de la liga de fútbol femenino de AFA, Paz aparece como gerente o socio en casi todas las firmas sospechosas (Malte, SOMA, Norte Argentino).
Una prueba física en la mansión de Pilar parece confirmar estas conexiones: el helipuerto de la propiedad lleva inscrita la palabra "NEURUS". Casualmente, SOMA SRL es la dueña de dicha marca y Mauro Paz fue presidente de la firma Servicios Neurus SA hasta hace apenas unos días.
La investigación también pone el foco en los orígenes de Toviggino en Santiago del Estero. Su primera empresa, Norte Argentino SRL, fue registrada en 2007 en una dirección que, según registros de Google Street View, corresponde a una vivienda precaria, casi un "rancho" de material. Desde ese origen humilde, el dirigente construyó un andamiaje que hoy incluye negocios ganaderos, agropecuarios y constructoras (como Barwa SRL, perteneciente a sus hijos) que operan incluso en terrenos linderos a la Liga Santiagueña de Fútbol.
La ampliación de la denuncia presentada por los dirigentes Matías Yofe y Facundo del Gaiso no sólo apunta a Toviggino, sino que salpica al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Testigos afirman haber visto a Tapia llegar repetidamente a la estancia de Pilar en helicóptero, lo que reforzaría la hipótesis de que la estructura societaria es una "pantalla" para el uso y goce de la máxima dirigencia del fútbol.
Con el levantamiento del secreto fiscal y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Justicia busca determinar si los fondos de la AFA y los negocios privados de sus dirigentes se mezclaron en este laberinto de empresas que, por ahora, parece conducir siempre al mismo destino.
