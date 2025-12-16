Orgullo platense: dos alumnos de Gonnet se destacaron en las Olimpiadas Matemáticas Argentinas

Dos estudiantes del colegio Raíces de Gonnet participaron del Torneo de Geometría e Imaginación de las Olimpiadas Matemáticas Argentinas. Se trata de Bruno Fasola, de tercer año, que se consagró Campeón Nacional, mientras que Thiago Miraglia, de segundo, tuvo una destacada performance.

"Son un orgullo no sólo para la Institución educativa sino también para la Ciudad", destacaron desde la institución. Cabe indicar que las Olimpiadas se realizaron en Valle Hermoso, Córdoba, del 3 al 5 de diciembre.

El profesor que los preparó fue Marcelo Orazi, quien además los acompañó en el proceso de aprendizaje. El docente destacó el compromiso y el entusiasmo de los chicos que fueron los únicos participantes de La Plata.