Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Policiales |Trompadas, patadas y destrozos en inmediaciones del Normal I

Otro episodio de violencia escolar encendió las alarmas en la Ciudad

16 de Diciembre de 2025 | 01:54
Edición impresa

Un grupo de adolescentes protagonizó una brutal pelea en inmediaciones de la Escuela Normal Nº 1 de La Plata, donde se reportaron destrozos.

De acuerdo a fuentes seguras, el incidente comenzó en la zona de la avenida 51 entre 13 y 14 y vivenció distintos rebrotes a lo largo de varias cuadras.

Según quedó registrado en distintas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el conflicto se trasladó hasta el interior de un local de empanadas, cuando hubo gente que buscó resguardo ante las agresiones.

En principio, lo que parecía un conflicto aislado se transformó en un hecho de mayor gravedad cuando los adolescentes continuaron la riña hacia un comercio de las calles 51 y 16.

Los alumnos primero cruzaron trompadas y patadas y después sillazos, que provocaron daños en el mobiliario del negocio.

Vecinos y comerciantes, en medio de tanta locura, se mostraron alarmados por la violencia del episodio, ocurrido a plena luz del día en una zona transitada del Centro platense, y expresaron su preocupación por el aumento de episodios similares en los entornos escolares.

LE PUEDE INTERESAR

Demanda judicial contra la Caja de la Abogacía

LE PUEDE INTERESAR

Amenazas, golpes y un disparo en Romero

En ese sentido, este suceso se suma a una serie de actos de violencia vinculados a alumnos de establecimientos educativos, que han encendido alertas sobre la convivencia y la seguridad en ese entorno.

Así, a las habituales peleas entre estudiantes, ahora se suma otra arista que involucra a los docentes y directivos, quienes parecen ser el nuevo blanco de las agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus padres.

Uno de los hechos más resonantes ocurrió en el Normal 2, cuando un adolescente, alumno de la escuela, ingresó minutos y desencadenó un infierno.

De acuerdo al relato una no docente y a una madre, nadie le preguntó “¿qué haces acá?” o le advirtió “andá a tu casa que vamos a llamar a tus padres”.

Por eso pudo tomar un palo de escoba, pegarle a un alumno y, en la arremetida, también a una preceptora.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Últimas noticias de Policiales

“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad

D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV

Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo

Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
La Ciudad
Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Odontología advierte por estafas con turnos
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla