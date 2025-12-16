Otro episodio de violencia escolar encendió las alarmas en la Ciudad

Un grupo de adolescentes protagonizó una brutal pelea en inmediaciones de la Escuela Normal Nº 1 de La Plata, donde se reportaron destrozos.

De acuerdo a fuentes seguras, el incidente comenzó en la zona de la avenida 51 entre 13 y 14 y vivenció distintos rebrotes a lo largo de varias cuadras.

Según quedó registrado en distintas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el conflicto se trasladó hasta el interior de un local de empanadas, cuando hubo gente que buscó resguardo ante las agresiones.

En principio, lo que parecía un conflicto aislado se transformó en un hecho de mayor gravedad cuando los adolescentes continuaron la riña hacia un comercio de las calles 51 y 16.

Los alumnos primero cruzaron trompadas y patadas y después sillazos, que provocaron daños en el mobiliario del negocio.

Vecinos y comerciantes, en medio de tanta locura, se mostraron alarmados por la violencia del episodio, ocurrido a plena luz del día en una zona transitada del Centro platense, y expresaron su preocupación por el aumento de episodios similares en los entornos escolares.

En ese sentido, este suceso se suma a una serie de actos de violencia vinculados a alumnos de establecimientos educativos, que han encendido alertas sobre la convivencia y la seguridad en ese entorno.

Así, a las habituales peleas entre estudiantes, ahora se suma otra arista que involucra a los docentes y directivos, quienes parecen ser el nuevo blanco de las agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus padres.

Uno de los hechos más resonantes ocurrió en el Normal 2, cuando un adolescente, alumno de la escuela, ingresó minutos y desencadenó un infierno.

De acuerdo al relato una no docente y a una madre, nadie le preguntó “¿qué haces acá?” o le advirtió “andá a tu casa que vamos a llamar a tus padres”.

Por eso pudo tomar un palo de escoba, pegarle a un alumno y, en la arremetida, también a una preceptora.