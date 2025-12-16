Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Familiares de pacientes piden soluciones

Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica

Preocupación por la situación que se plantea en el centro de salud. En la cartera sanitaria dicen que están al tanto del tema

Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica

el hospital de niños es una referencia pediátrica en el país / web

16 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Johanna Gualtieri, la mujer denunciante, es madre de Benjamín, un niño de 3 años que por una enfermedad grave -la cual lo tiene a la espera de un trasplante de médula ósea-, pasó sus últimas semanas internado en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. Fue en este escenario que la madre alzó la voz una vez más (ya había hecho varios reclamos en el pasado) en contra de la institución: “Faltan insumos y hay mugre en todos los sectores. El hospital, a simple vista, está muy abandonado”, contó en diálogo con EL DIA.

El reclamo, que según la denunciante comenzó hace varios meses, desde que su hijo visita el hospital de calle 14 entre 65 y 66, empeoró durante la última semana, cuando la fecha de trasplante se postergó debido a “una falla en el hospital”, indicó Gualtieri.

“Teníamos fecha para que el trasplante se realizara el 16 de diciembre. Para ello, teníamos que internar a nuestro hijo el pasado jueves 4. Al día siguiente le ponen un catéter, necesario para la intervención y a los dos días mi hijo muestra síntomas de dolor y fiebre”, detalló Gualtieri a este diario y agregó: “La fiebre devino de una infección y es culpa de que el catéter estaba infectado. Eso es por la suciedad de la institución. El día de la internación, acompañé a mi hijo al quirófano. Él fue el último en entrar y era increíble la mugre del lugar”.

Según la mujer, la situación de suciedad y desidia se repite en varios sectores del hospital referente de la pediatría en territorio bonaerense.

A pesar de que sí hay salas “casi nuevas, como la 17 y 18”, conocidas por su servicio a personas inmunodeprimidas y destinatarios de trasplantes, como el de médula ósea, por ejemplo, la denunciante advierte que en salas comunes y pasillos “hay muchas cucarachas” y que en una de las habitaciones tuvo que “convivir hasta con una rata”.

Sobre este tema, Gualtieri confesó haber tenido una conversación con la dirección de la institución: “Responsabilizaron a los de limpieza. Me dijeron que contrataron un servicio pero que nadie los supervisa. Igualmente me prometieron tomar medidas”.

Entre los reclamos, la mujer también advirtió falta de insumos: “Por ejemplo no hay guantes de látex antialérgicos y los camisolines, que son descartables, acá los médicos y enfermeros lo reutilizan” y, un problema con la comida: “Médicos me dijeron que sólo se destina nueve mil pesos diarios por nene. Durante una semana mi hijo comió fideos y arroz. Quise comprar comida y no me dejaron tampoco”, aseveró.

No obstante, este diario se comunicó con fuentes del Ministerio de Salud, organismo rector y responsable de la red provincial de Hospitales de la cual es perteneciente el Sor María Ludovica, quienes admitieron conocer el caso, pero optaron por no dar respuesta.

 

