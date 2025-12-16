Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Política y Economía |A mediados de enero

El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano

El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano

Pablo elías

16 de Diciembre de 2025 | 02:13
Edición impresa

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Pablo Elías, volverá al centro de la escena en los próximos días, cuando deba asumir el interinato al frente de la Municipalidad de La Plata, durante la ausencia programada del intendente, Julio Alak.

Como ya publicó EL DIA, el jefe comunal se tomará 10 días de descanso durante enero, por lo que deberá solicitar la autorización para una licencia al Concejo Deliberante. Lo que corresponde, según indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, es que asuma en su lugar el primer candidato a concejal de la lista por la que resultó electo.

Esta disposición de la norma significa que Elías, quien estuvo en el centro de las miradas los últimos días tras anunciar públicamente su alejamiento de La Cámpora, será quien se quede al frente de la Comuna hasta el regreso del Intendente.

Como publicó EL DIA la semana pasada, el dirigente de Villa Elvira confirmó su salida del espacio que lidera Máximo Kirchner y la creación de una nueva agrupación denominada “Germán Abdala”, que “apoyará la gestión de Alak, la del gobernador, Axel Kicillof, y la libertad de Cristina Kirchner”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Últimas noticias de Política y Economía

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla