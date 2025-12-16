El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Pablo Elías, volverá al centro de la escena en los próximos días, cuando deba asumir el interinato al frente de la Municipalidad de La Plata, durante la ausencia programada del intendente, Julio Alak.
Como ya publicó EL DIA, el jefe comunal se tomará 10 días de descanso durante enero, por lo que deberá solicitar la autorización para una licencia al Concejo Deliberante. Lo que corresponde, según indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, es que asuma en su lugar el primer candidato a concejal de la lista por la que resultó electo.
Esta disposición de la norma significa que Elías, quien estuvo en el centro de las miradas los últimos días tras anunciar públicamente su alejamiento de La Cámpora, será quien se quede al frente de la Comuna hasta el regreso del Intendente.
Como publicó EL DIA la semana pasada, el dirigente de Villa Elvira confirmó su salida del espacio que lidera Máximo Kirchner y la creación de una nueva agrupación denominada “Germán Abdala”, que “apoyará la gestión de Alak, la del gobernador, Axel Kicillof, y la libertad de Cristina Kirchner”.
