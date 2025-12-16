Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Política y Economía |Sesiones extraordinarias

Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral

El Gobierno insiste en un tratamiento exprés para la “ley de leyes”; pero tendría complicado en el Senado los cambios laborales

Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
16 de Diciembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El gobierno del presidente Javier Milei inició una semana que marcará el pulso de su legitimidad política cosechada en las urnas el pasado 26 de octubre y en la que quedará expuesto el nivel de consenso que logró absorber el esquema de poder diseñado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los Menem.

Tras la arrasadora victoria en los comicios legislativos, los vencedores en la interna del Poder Ejecutivo (el karinismo) se dedicaron a mover piezas y rearmar una administración que había detonado los canales con los gobernadores denominados “dialoguistas”, entre ellos, varios peronistas.

Con un Santiago Caputo con menos herramientas en la caja, en los dos años de Milei nunca había quedado tan claro el loteo interno en Balcarce 50 como ahora. En el último mes y medio, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió provincias y recibió a mandatarios provinciales en Casa Rosada. Su único cometido fue y es aprobar el Presupuesto 2026.

Tan delimitados quedaron los roles en el nuevo mosaico que Santilli ni siquiera mantendrá el monopolio de la agenda con el Congreso en sí, sino que para ese trabajo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso que Ignacio Devitt sea el encargado de aceitar conversaciones de alto interés para la Casa Rosada.

Devitt hasta hace pocos días fue “lobista” de Philip Morris. Si bien lo designaron como secretario de Asuntos Estratégicos, sostuvieron desde el Gobierno que, en realidad, ocupará el lugar que dejó Oscar Moscariello. Un rol, al menos, curioso.

Con una gran cuota de malicia en el Congreso se preguntaban la semana pasada qué es lo que hacía Moscariello porque “nunca” quedó en “claro su verdadero rol” o si “aportó algo” en estos meses como secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete para intentar así predecir la agenda Devitt.

El desafío de Santilli tuvo un primer round ayer cuando quedó constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, silla que, sin la irrupción de Fred Machado, tendría como protagonista al caído en desgracia José Luis Espert. Queda en manos de Alberto Benegas Lynch, quien también lo reemplazó en el mismo lugar cuando Espert pidió licencia.

Benegas Lynch, con el apoyo del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, buscará un trámite exprés y hay buenas expectativas al respecto. Como publicó la Agencia Noticias Argentinas, la intención de La Libertad Avanza (LLA) es la de ir al recinto el miércoles o jueves para darle media sanción y girarlo al Senado.

Bullrich puja por la media sanción de la reforma laboral

En el Senado el panorama es menos alentador para la Casa Rosada con la reforma laboral. La encargada de delinear la estrategia fue la superpoderosa senadora Patricia Bullrich. Desembarcó en la Cámara alta con ínfulas de manejar a control remoto el bloque, algo así como hace Cristina Kirchner desde San José 1111 con el interbloque de José Mayans.

Como monjes en una abadía, dos senadores libertarios de la primera camada repiten en coro por los pasillos y salones del Palacio que “es una senadora más”. Lo hacen desde principios de noviembre, pero, ante el panorama complejo que se presenta en el horizonte, lo exacerbaron en los últimos días.

A Bullrich le costará aprobar la reforma laboral durante lo que queda de diciembre porque no solo se topó con los tiempos legislativos, sino también con la dilatación –¿forzada?– del oficialismo para enviar el proyecto.

Según el esquema rediseñado en las últimas horas por la exministra de Seguridad, el debate en comisión arrancaría el miércoles de esta semana; allí buscará abrochar un rápido dictamen y abrir las puertas del recinto senatorial entre la Navidad y Año Nuevo.

Tiene dos escollos por delante: debería hacer trabajar a los senadores en el período festivo, lo cual de superpoderosa se convertiría en hacedora de milagros, y obturar los pedidos de expositores en comisión, algo habitual en la arena legislativa y que les sirve a los opositores para dilatar los despachos.

Hoy habrá una reunión de Labor Parlamentaria que tendrá presente a la -desdibujada y en busca de agenda- vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, para ordenar la discusión con el resto de las bancadas. El panorama para el oficialismo es difícil, pero no imposible.

 

+ Comentarios

Información General
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

