Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Política y Economía

Reforma laboral.- ¡Se picó! El platense Martín Tetaz y Julio Piumato casi se van a las manos en un debate caliente

16 de Diciembre de 2025 | 08:33

Escuchar esta nota

En un nuevo tramo de la discusión pública en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, el economista y exdiputado platense Martín Tetaz y el histórico dirigente sindical Julio Piumato protagonizaron un tenso intercambio de ideas que llamó la atención de los presentes por la intensidad de sus posiciones enfrentadas. Y hasta ¡casi se van a las manos!.

El episodio se produjo durante un encuentro el canal de noticias TN, en el que se intentaba analizar los puntos clave de la propuesta oficialista, ubicada en el centro del debate político y social argentino. El proyecto de reforma pretende modernizar aspectos centrales del mercado de trabajo, con cambios que afectarán desde la negociación colectiva hasta el cálculo de indemnizaciones, y que ya generan discusiones con sindicatos, legisladores y expertos en derecho laboral. 

Durante la instancia de debate, Tetaz destacó la necesidad de revisar ciertas regulaciones laborales vigentes desde hace décadas, aludiendo a lo que considera rigideces que limitan la creación de empleo formal. Sus críticas se orientaron hacia sectores que, a su juicio, resisten cualquier intento de actualización normativa en nombre de una defensa tradicional de derechos que, según él, necesitan reconfigurarse en el contexto actual. 

Piumato, por su parte, reaccionó con firme oposición a algunas de las visiones planteadas por el economista, defendiendo la vigencia de estándares laborales que, en su opinión, protegen a los trabajadores frente a desbalances de poder con los empleadores. La confrontación de argumentos llegó a puntos de fuerte tensión, al punto que mediadores tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas y calmar los ánimos. 

Tetaz vs Piumato: duro cruce verbal

“Hace décadas que tenemos las mismas reglas y los resultados están a la vista: informalidad, desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes”, sostuvo Tetaz, quien remarcó que el sistema actual “termina protegiendo a pocos y dejando afuera a millones”. Además, acusó a sectores sindicales de “bloquear cualquier intento de modernización” y de no hacerse cargo de los efectos negativos del marco normativo actual.

La respuesta de Piumato no tardó en llegar y fue contundente. El dirigente gremial rechazó las afirmaciones del economista y defendió con firmeza los derechos laborales históricos. “No se puede hablar de modernización cuando lo que se busca es quitar derechos conquistados”, afirmó, y agregó que “la flexibilización siempre termina perjudicando al trabajador”.

El intercambio se volvió cada vez más áspero, con acusaciones cruzadas y elevación del tono de voz. En medio de la discusión, Piumato cuestionó lo que consideró una mirada “teórica y alejada de la realidad del trabajador”, mientras que Tetaz replicó señalando que “negar los problemas del mercado laboral es condenar al país a seguir igual”.

La tensión llegó a tal punto que los organizadores del encuentro debieron intervenir para separar a ambos protagonistas y dar por finalizado el debate, ante la mirada atenta del público presente.

La reforma laboral y el reflejo de la tensión social

El choque entre Tetaz y Piumato refleja una tensión más amplia en la sociedad argentina: por un lado, quienes sostienen que la legislación laboral actual debe ser revisada para adaptarse a nuevas realidades económicas y de empleo; por otro, quienes advierten que ciertos cambios pueden debilitar las protecciones históricas de los trabajadores. 

El debate sobre la reforma laboral continúa abierto y promete ser uno de los ejes de la agenda política en las próximas semanas, en especial a medida que el Gobierno avanza con la presentación formal de los textos en el Congreso y mientras diversos sectores sindicales ya han expresado profundas reservas sobre el proyecto. 

