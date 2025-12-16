Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños

Tanto para niños de 6 a 11 años, como para personas mayores y personas con discapacidad, comenzó la inscripción a las colonias de vacaciones que se desplegarán en la República de los Niños (ubicada en 500 y Camino General Belgrano, Gonnet) durante enero y febrero del 2026.

La colonia para los más chicos comenzará el próximo 5 de enero y finalizará el 27 de febrero. Se desarrollará de lunes a viernes y se dividirá en dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 18.

Asimismo, habrá cuatro contingentes quincenales: el primero asistirá desde el 5 hasta el 16 de enero; el segundo, del 19 al 30 de enero; el tercero, del 2 al 13 de febrero; y el cuarto, de 16 al 27 de febrero.

Aquellos interesados en inscribirse deben hacerlo de forma presencial en las delegaciones comunales en caso de que necesiten transporte.

También pueden hacerlo a través del mail deporteslaplata@gmail.com, o el teléfono 221 524-5179 en caso de que no necesiten traslado.

Desde la Comuna detallaron que a cargo de las actividades estará un equipo conformado por docentes de educación física, coordinadores, guardavidas, médicos, auxiliares y ayudantes.

INTEGRACIÓN SOCIAL

En tanto, la Colonia de Integración Social para personas mayores y personas con discapacidad, se realizará durante enero, de lunes a viernes y de 9 a 13.

Durante la temporada se llevarán a cabo actividades de baile, música, aquagym y diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas.

Los interesados en inscribirse deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso, de 8:30 a 14:30.

Para participar es requisito indispensable presentar DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física. Quienes deseen recibir mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 221 427-1532 y 221 489-6493.