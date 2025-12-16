Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Caso Cuadernos: se reanuda el juicio con el descargo de empresarios
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tanto para niños de 6 a 11 años, como para personas mayores y personas con discapacidad, comenzó la inscripción a las colonias de vacaciones que se desplegarán en la República de los Niños (ubicada en 500 y Camino General Belgrano, Gonnet) durante enero y febrero del 2026.
La colonia para los más chicos comenzará el próximo 5 de enero y finalizará el 27 de febrero. Se desarrollará de lunes a viernes y se dividirá en dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 18.
Asimismo, habrá cuatro contingentes quincenales: el primero asistirá desde el 5 hasta el 16 de enero; el segundo, del 19 al 30 de enero; el tercero, del 2 al 13 de febrero; y el cuarto, de 16 al 27 de febrero.
Aquellos interesados en inscribirse deben hacerlo de forma presencial en las delegaciones comunales en caso de que necesiten transporte.
También pueden hacerlo a través del mail deporteslaplata@gmail.com, o el teléfono 221 524-5179 en caso de que no necesiten traslado.
Desde la Comuna detallaron que a cargo de las actividades estará un equipo conformado por docentes de educación física, coordinadores, guardavidas, médicos, auxiliares y ayudantes.
LE PUEDE INTERESAR
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
LE PUEDE INTERESAR
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
En tanto, la Colonia de Integración Social para personas mayores y personas con discapacidad, se realizará durante enero, de lunes a viernes y de 9 a 13.
Durante la temporada se llevarán a cabo actividades de baile, música, aquagym y diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas.
Los interesados en inscribirse deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso, de 8:30 a 14:30.
Para participar es requisito indispensable presentar DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física. Quienes deseen recibir mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 221 427-1532 y 221 489-6493.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí