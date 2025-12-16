Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

La Ciudad |Chicos, adultos mayores y personas con discapacidad

Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños

Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
16 de Diciembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Tanto para niños de 6 a 11 años, como para personas mayores y personas con discapacidad, comenzó la inscripción a las colonias de vacaciones que se desplegarán en la República de los Niños (ubicada en 500 y Camino General Belgrano, Gonnet) durante enero y febrero del 2026.

La colonia para los más chicos comenzará el próximo 5 de enero y finalizará el 27 de febrero. Se desarrollará de lunes a viernes y se dividirá en dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 18.

Asimismo, habrá cuatro contingentes quincenales: el primero asistirá desde el 5 hasta el 16 de enero; el segundo, del 19 al 30 de enero; el tercero, del 2 al 13 de febrero; y el cuarto, de 16 al 27 de febrero.

Aquellos interesados en inscribirse deben hacerlo de forma presencial en las delegaciones comunales en caso de que necesiten transporte.

También pueden hacerlo a través del mail deporteslaplata@gmail.com, o el teléfono 221 524-5179 en caso de que no necesiten traslado.

Desde la Comuna detallaron que a cargo de las actividades estará un equipo conformado por docentes de educación física, coordinadores, guardavidas, médicos, auxiliares y ayudantes.

LE PUEDE INTERESAR

Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad

INTEGRACIÓN SOCIAL

En tanto, la Colonia de Integración Social para personas mayores y personas con discapacidad, se realizará durante enero, de lunes a viernes y de 9 a 13.

Durante la temporada se llevarán a cabo actividades de baile, música, aquagym y diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas.

Los interesados en inscribirse deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso, de 8:30 a 14:30.

Para participar es requisito indispensable presentar DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física. Quienes deseen recibir mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 221 427-1532 y 221 489-6493.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Últimas noticias de La Ciudad

Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica

Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios

Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil

Odontología advierte por estafas con turnos
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla