Municipales de La Plata: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo

Dos buenas noticias reciben por estas horas los municipales de La Plata, que tiene que ver con los sueldos y el aguinaldo 2025. La Municipalidad informó que este viernes 19 de diciembre se hará efectivo el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y que los haberes correspondientes al mes en curso se acreditarán de forma anticipada el lunes 29.

Desde la gestión del intendente Julio Alak remarcaron que el cumplimiento del cronograma de pagos tanto del SAC como del salario "forma parte de la política de garantizar previsibilidad a los trabajadores municipales".

En ese marco, ahora se espera que la Provincia de Buenos Aires dé a conocer el cronograma de pago de los sueldos de diciembre como así también el de los aguinaldos para los empleados que dependen de la administración pública bonaerense.