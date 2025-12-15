Municipales de La Plata: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación
Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo
Viajar en micro en La Plata, la odisea en modo verano: cambios de horarios y baja frecuencia
Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos buenas noticias reciben por estas horas los municipales de La Plata, que tiene que ver con los sueldos y el aguinaldo 2025. La Municipalidad informó que este viernes 19 de diciembre se hará efectivo el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y que los haberes correspondientes al mes en curso se acreditarán de forma anticipada el lunes 29.
Desde la gestión del intendente Julio Alak remarcaron que el cumplimiento del cronograma de pagos tanto del SAC como del salario "forma parte de la política de garantizar previsibilidad a los trabajadores municipales".
En ese marco, ahora se espera que la Provincia de Buenos Aires dé a conocer el cronograma de pago de los sueldos de diciembre como así también el de los aguinaldos para los empleados que dependen de la administración pública bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí